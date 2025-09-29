10:03, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5
Назначен новый первый заместитель генпрокурора Казахстана
Распоряжением Главы государства Ташимбаев Тимур Газизбекович освобожден от должности первого заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Первым заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан Распоряжением Главы государства назначен Умиралиев Жандос Жанибекович, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Ранее Жаслан Мадиев стал вице-премьером — министром ИИ и цифрового развития, Жулдыз Сулейменова — министром просвещения Казахстана.