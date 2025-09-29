РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:03, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Назначен новый первый заместитель генпрокурора Казахстана

    Распоряжением Главы государства Ташимбаев Тимур Газизбекович освобожден от должности первого заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Жандос Умиралиев
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Первым заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан Распоряжением Главы государства назначен Умиралиев Жандос Жанибекович, он освобожден от ранее занимаемой должности.

    Ранее Жаслан Мадиев стал вице-премьером — министром ИИ и цифрового развития, Жулдыз Сулейменова — министром просвещения Казахстана.

    Теги:
    Кадровые назначения Акорда Генпрокуратура Назначения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают