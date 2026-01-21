РУ
    11:32, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Национальный проект по развитию угольной генерации разрабатывают в Казахстане

    В Казахстане началась разработка Национального проекта по развитию угольной генерации. Об этом сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ерлан Аккенженов
    Фото: Правительство РК

    Поручение было озвучено Президентом на V заседании Национального курултая.

    Министр уточнил, что в разрабатываемый план будет включено порядка 7,6 ГВт проектов угольной генерации. Особое внимание будет уделено проектам новой угольной генерации на базе «чистого угля», с соблюдением требований экологического законодательства. 

    Также было отмечено, что по проектам трех теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск общей мощностью 960 МВт со стороны министерства будет обеспечен полный контроль и сроки их завершения не изменятся№

    Ранее на Национальном курултае Глава государства отметил, что решение по строительству ТЭЦ зятанулось.

    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
