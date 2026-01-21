Национальный проект по развитию угольной генерации разрабатывают в Казахстане

Поручение было озвучено Президентом на V заседании Национального курултая.

Министр уточнил, что в разрабатываемый план будет включено порядка 7,6 ГВт проектов угольной генерации. Особое внимание будет уделено проектам новой угольной генерации на базе «чистого угля», с соблюдением требований экологического законодательства.

Также было отмечено, что по проектам трех теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск общей мощностью 960 МВт со стороны министерства будет обеспечен полный контроль и сроки их завершения не изменятся№

Ранее на Национальном курултае Глава государства отметил, что решение по строительству ТЭЦ зятанулось.