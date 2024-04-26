Нацфонд, бюджет или нацкомпании - откуда взять средства на ликвидацию ущерба от паводка в Казахстане

В Казахстане все еще подсчитывают ущерб, причиненный паводками. Однако уже сегодня понятно, что сумма будет внушительной, ведь нужно не просто компенсировать потери граждан, но и восстанавливать инфраструктуру в населенных пунктах. Эксперты рассказали, как Правительство профинансирует все необходимые работы в кратчайший срок и где найдет на это деньги, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанские бизнесмены активно присоединились к помощи пострадавшим от паводков. Предприниматели перечислили через различные благотворительные фонды более 190 млрд тенге. Вполне вероятно, что этих денег будет недостаточно.

На заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил бизнесменов и выразил надежду, что общая сумма еще увеличится. Но теперь государство переходит в режим жесткой экономии.

- Мы сократим бюджетные расходы в пользу неотложных задач ликвидации последствий паводков. В стране будет введен режим жесткой экономии госсредств, – заявил Президент.

Где взять деньги на восстановление

Экономист Олжас Худайбергенов считает, что всю восстановительную работу нужно разделить на две части: компенсации пострадавшим гражданам и ремонт/строительство инфраструктуры. По его мнению, тех денег, которые направил бизнес, будет достаточно для компенсаций казахстанцам.

Фото: facebook.com/o.khudaibergenov

- А вот расходы по объектам общего пользования, скорее всего, будут больше, но они, думаю, будут профинансированы за счет госбюджета, так как это в основном гособъекты, к тому же давно нуждавшиеся в ремонте, восстановлении. Вообще, последствия паводков, думаю, позволят акиматам по-другому взглянуть на территориальное планирование региона, – объяснил эксперт.

Он отметил, что в этом вопросе нужно учитывать ежегодные трансферты из Национального фонда. Когда полностью завершится оценка ущерба от паводков, тогда и станет понятно, нужно ли и насколько увеличивать трансферты. Возможно, часть расходов будет закрыта через оптимизацию статей – несрочное отложат на следующий год, а деньги направят на восстановление ущерба.

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что госбюджет не был готов к таким затратам в этом году. Поэтому, возможно, придется увеличить трансферты из Национального фонда. Он напомнил, что ранее «Самрук-Казына» пополнил госбюджет на 100 млрд тенге в виде дивидендов за 2022 год.

- Может быть «дожмут» какие-то нацкомпании, которые тоже заплатят дивиденды, но в этом ничего плохого нет. Я хоть и сторонник того, чтобы мы очень осмотрительно тратили деньги из Национального фонда на всякие «хотелки», но Нацфонд был создан для таких ЧС, для черного дня, – заявил собеседник Kazinform.

Какой будет компенсация

Ранее на брифинге в Правительстве министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объяснил, что для тех, кто потерял жилье из-за паводков, есть два варианта – либо им приобретается квартира, либо строится новый жилой дом. Задача перед ведомством – до конца лета обеспечить всех пострадавших жильем. Причем в некоторых случаях придется строить многоквартирные дома.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

- Все дома будут в чистовой отделке. По мебели мы планируем обеспечивать все базовые необходимые вещи. Какие-то базовые вещи, конечно, будем приобретать, – заявил Канат Шарлапаев.

Что касается дачных участков, то, по словам министра, новым жильем обеспечат только тех, у кого дача была единственным жильем. Если же у гражданина есть квартира в городе и загородный домик, то такие люди не получат компенсации за дачи, так как у Правительства «есть более важное направление, на которое можно бы сейчас направить государственную поддержку».

Андрей Чеботарев считает, что именно работа над компенсацией потерь граждан станет главным испытанием для Правительства. И он не согласен с тем, что государство не должно компенсировать потерю дачи, даже если у казахстанца есть квартира в городе.

Фото: kz.linkedin.com/in/andche

- Это, на мой взгляд, не очень справедливо, и это не отвечает тому, что говорил Президент о полной компенсации по справедливой стоимости всего ущерба, – объяснил эксперт.

По его мнению, компенсировать должны все и всем пострадавшим, несмотря на то, есть ли у гражданина еще одно жилье или нет. Тоже самое касается скота, так как эксперт полагает, что при начислении компенсации могут быть споры и в этом вопросе.

- Президент сказал компенсировать все и всем по справедливости. Естественно, что после такой компенсации должны быть последствия. Последствия могут быть в виде обязательного страхования имущества. Не только для тех, кто получил компенсацию, но для всей страны. Это отдельные вопросы. Но, тем не менее, сейчас я считаю очень важным компенсировать все и всем, – добавил Андрей Чеботарев.

Олжас Худайбергенов считает, что чистовая отделка, мебель и бытовая техника обязательны в новых домах для пострадавших. Сейчас лучший сценарий – когда люди в кратчайшие сроки въезжают в новое жилье, где есть базовые, необходимые вещи.

- Что касается опции, дать людям денег на руки, чтобы они сами все купили - к сожалению, этот вариант может повредить людям. Скажем, вместо покупки необходимой техники человек потратит на закрытие кредита. А дальше будут разбирательства, скандалы, – объяснил экономист.

Он согласился, что риски мошенничества существуют, но они минимальны. Ведь у государства есть все необходимые инструменты, чтобы вычислить то или иное имущество.