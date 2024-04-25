Кто больше? Почти 200 млрд тенге собрано для помощи пострадавшим от паводков

Казахстанский бизнес активно поддерживает граждан, пострадавших от паводков. Компании со всей страны отправляют технику, гуманитарную помощь и деньги в благотворительные фонды. Общая сумма поддержки составляет более 190 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Акционеры Евразийской группы (ERG) направили 40 млрд тенге на помощь казахстанцам, пострадавшим от паводков. Деньги пойдут на восстановление домов и инфраструктуры в населенных пунктах. Ранее ERG направил 500 млн тенге, а «Евразийский банк» – 450 млн тенге.

Группа компаний Казахмыс, KAZ Minerals, АлтынАлмас, Каражыра и RBK Bank дополнительно выделят 40 млрд тенге для помощи казахстанцам, пострадавшим от паводков. Выделенные средства будут направлены на восстановление инфраструктуры и строительство социальных объектов: детские сады, школы, больницы, а также жилых домов.

Бизнесмен Тимур Кулибаев направил 30 млрд тенге на восстановление Атырауской области. Деньги пойдут на реконструкцию и строительство жилья, восстановление инфраструктуры, а также на поддержку граждан, пострадавших от стихийного бедствия.

Сооснователи Kaspi.kz Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе перечислят 20 миллиардов тенге для помощи казахстанцам, пострадавшим при паводках. Выделенные средства будут направлены в Северо-Казахстанскую и Акмолинскую область на восстановление, покупку и строительство жилья. Ранее казахстанцы собрали в фонде «Biz Birgemiz Qazaqstan» около 80 млн тенге, а Kaspi.kz добровольно увеличил эту сумму до 200 млн тенге.

Корпоративный центр фонда «Самрук-Қазына», «КазМунайГаз», «Казатомпром», «Казахстан темир жолы», «Казахгаз», Kegoc, «Казахтелеком», «Эйр Астана», «Самрук-Энерго» перечислили 15 млрд тенге в благотворительный фонд Samruk-Kazyna Trust для помощи пострадавшим от паводков.

Крупнейшими донорами помощи казахстанцам стали: