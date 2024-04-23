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    13:09, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Многоквартирные дома придется строить в некоторых пострадавших от паводков регионах — Канат Шарлапаев

    строительство, кран
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев рассказал о двух механизмах восстановления жилья для пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В случае признания жилья не восстановляемым и непригодным, существуют два механизма: по решению акимата в регионе приобретается квартира по выбору, согласованному с пострадавшим. Либо мы строим это жилье. (…) В целом задача стоит максимально в короткий срок жильё выстроить и постараться обеспечить за летний строительный сезон всех людей жильём. Ситуация, я сразу скажу, достаточно сложная в городах. Там в некоторых местах придётся возводить многоквартирные дома, — сказал Канат Шарлапаев на брифинге в Правительстве. 

    По его словам, дома предполагается сдавать в чистовой отделке с обеспечением базовыми вещами. 

    — Сейчас строительство уже начато в поселке Кобда Актюбинской области. Там, где разлилась река Кобда и залила населенный пункт. Была уже отведена территория, к которой подведена инфраструктура, и на этих участках началось строительство. В первую очередь будет 87 домов, возможно, даже будем расширяться, потому что пострадавших домов здесь чуть больше. Все дома будут в чистовой отделке. По мебели мы планируем обеспечивать все базовые необходимые вещи. Какие-то базовые вещи, конечно, будем приобретать, — подчеркнул министр. — По тем регионам, где вода ушла, мы уже подбираем земельные участки. В Актобе по земельным участкам у нас готовность —  43% участков мы уже определили. По Костанаю у нас достаточно много готовых участков, там обеспечение участками с готовой инфраструктурой 100%. Мы должны выбрать правильное месторасположение, которое не будет затем подтопляться.

    Теги:
    Правительство Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Жилье Строительство Паводки в Казахстане Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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