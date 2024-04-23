— В случае признания жилья не восстановляемым и непригодным, существуют два механизма: по решению акимата в регионе приобретается квартира по выбору, согласованному с пострадавшим. Либо мы строим это жилье. (…) В целом задача стоит максимально в короткий срок жильё выстроить и постараться обеспечить за летний строительный сезон всех людей жильём. Ситуация, я сразу скажу, достаточно сложная в городах. Там в некоторых местах придётся возводить многоквартирные дома, — сказал Канат Шарлапаев на брифинге в Правительстве.

По его словам, дома предполагается сдавать в чистовой отделке с обеспечением базовыми вещами.

— Сейчас строительство уже начато в поселке Кобда Актюбинской области. Там, где разлилась река Кобда и залила населенный пункт. Была уже отведена территория, к которой подведена инфраструктура, и на этих участках началось строительство. В первую очередь будет 87 домов, возможно, даже будем расширяться, потому что пострадавших домов здесь чуть больше. Все дома будут в чистовой отделке. По мебели мы планируем обеспечивать все базовые необходимые вещи. Какие-то базовые вещи, конечно, будем приобретать, — подчеркнул министр. — По тем регионам, где вода ушла, мы уже подбираем земельные участки. В Актобе по земельным участкам у нас готовность — 43% участков мы уже определили. По Костанаю у нас достаточно много готовых участков, там обеспечение участками с готовой инфраструктурой 100%. Мы должны выбрать правильное месторасположение, которое не будет затем подтопляться.