Насосную станцию запустили на горводоканале в Петропавловске

В Петропавловске ТОО «Қызылжар су» сообщило о запуске основного источника водозабора – насосной станции 1-го подъема на реке Есиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации водоснабжающего предприятия, работы по подключению и запуску завершены. Это позволило увеличить объём воды, подаваемой в город и повысить давление в сети до штатных значений.

- Выражаем огромную благодарность жителям Петропавловска за терпение в этот нелегкий период для нашего города и всем сотрудникам ТОО «Қызылжар су», которые с первых дней ЧС не оставляли свои рабочие места. Особенно отметим наши ремонтные бригады энергетиков, в том числе их начальника Евгения Мокренского и начальника канализационно-очистных сооружений Андрея Новикова, которые круглосуточно оперативно участвовали в восстановлении насосной станции, - проинформировали в ТОО «Қызылжар су».

12 апреля лед разрушил опоры линии электропередач, по которым подавалась энергия на насосную станцию, и она отключилась. Электроснабжение планировалось восстановить в течение суток, однако горводоканал в считанные часы оказался в зоне подтопления. Не спасла и защитная дамба, которую возводили на объекте. Вода перелилась через верх ограждения.

Все это время город находится на альтернативном источнике водоснабжения.

К восстановлению насосной станции приступили 3-го мая.