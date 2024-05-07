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    09:40, 07 Май 2024 | GMT +6

    Насосную станцию запустили на горводоканале в Петропавловске

    Насосная станция
    Фото: акимат СКО

    В Петропавловске ТОО «Қызылжар су» сообщило о запуске основного источника водозабора – насосной станции 1-го подъема на реке Есиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации водоснабжающего предприятия, работы по подключению и запуску завершены. Это позволило увеличить объём воды, подаваемой в город и повысить давление в сети до штатных значений.

    - Выражаем огромную благодарность жителям Петропавловска за терпение в этот нелегкий период для нашего города и всем сотрудникам ТОО «Қызылжар су», которые с первых дней ЧС не оставляли свои рабочие места. Особенно отметим наши ремонтные бригады энергетиков, в том числе их начальника Евгения Мокренского и начальника канализационно-очистных сооружений Андрея Новикова, которые круглосуточно оперативно участвовали в восстановлении насосной станции, - проинформировали в ТОО «Қызылжар су».

    12 апреля лед разрушил опоры линии электропередач, по которым подавалась энергия на насосную станцию, и она отключилась.  Электроснабжение планировалось восстановить в течение суток, однако горводоканал в считанные часы оказался в зоне подтопления. Не спасла и защитная дамба, которую возводили на объекте.  Вода перелилась через верх ограждения. 

    Все это время город находится на альтернативном источнике водоснабжения.

    К восстановлению насосной станции приступили 3-го мая. 

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана Вода Акимат ЖКХ Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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