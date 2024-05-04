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    18:30, 03 Май 2024 | GMT +6

    Насосную станцию начали восстанавливать на горводоканале в Петропавловске

    Насосная станция
    Фото: акимат СКО

    В Петропавловске ТОО «Қызылжар су» приступила к восстановлению насосной станции первого подъема, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В пресс-службе водоснабжающей организации сообщили, что сейчас откачивают воду из приемной камеры, доставляют необходимое оборудование и материалы. Уровень воды на станции еще высокий. В работах пока задействованы 15 человек и четыре единицы техники. 

    — ТОО «Қызылжар су» прилагает все силы и ресурсы для оперативного восстановления насосной станции с привлечением необходимой спецтехники и ремонтных бригад, — добавили в пресс-службе.

    12 апреля лед разрушил опоры линии электропередач, по которым подавалась энергия на насосную станцию, и она отключилась. Электроснабжение планировалось восстановить в течение суток, однако горводоканал в считанные часы оказался в зоне подтопления. Не спасла и защитная дамба, которую возводили на объекте. Вода перелилась через верх ограждения. 

    Все это время город находится на альтернативном источнике водоснабжения. Недавно аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов пообещал, что восстановление насосной станции начнут при первой возможности. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Электроэнергия Вода Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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