Насосную станцию начали восстанавливать на горводоканале в Петропавловске

В Петропавловске ТОО «Қызылжар су» приступила к восстановлению насосной станции первого подъема, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе водоснабжающей организации сообщили, что сейчас откачивают воду из приемной камеры, доставляют необходимое оборудование и материалы. Уровень воды на станции еще высокий. В работах пока задействованы 15 человек и четыре единицы техники.

— ТОО «Қызылжар су» прилагает все силы и ресурсы для оперативного восстановления насосной станции с привлечением необходимой спецтехники и ремонтных бригад, — добавили в пресс-службе.

12 апреля лед разрушил опоры линии электропередач, по которым подавалась энергия на насосную станцию, и она отключилась. Электроснабжение планировалось восстановить в течение суток, однако горводоканал в считанные часы оказался в зоне подтопления. Не спасла и защитная дамба, которую возводили на объекте. Вода перелилась через верх ограждения.

Все это время город находится на альтернативном источнике водоснабжения. Недавно аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов пообещал, что восстановление насосной станции начнут при первой возможности.