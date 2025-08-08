Население Испании превысило 49,3 миллиона человек
Испания в очередной раз побила демографический рекорд. По данным Национального института статистики (INE), численность постоянного населения страны достигла 49,3 миллиона человек, что является самым высоким показателем за всю историю страны, передает агентство Kazinform.
Внушительный рост, составивший 119 811 человек только во втором квартале этого года, обусловлен увеличением числа жителей, родившихся за границей, что контрастирует с сокращением числа людей, родившихся в Испании, количество которых, по данным INE, уменьшилось на 18 120 человек.
В европейском контексте, характеризующемся старением населения и низким уровнем рождаемости, Испания не является исключением. Однако страна частично компенсирует эту динамику за счет иммиграции.
За период с апреля по июнь численность иностранного населения выросла на 95 277 человек и достигла 7 050 174 жителей. В то же время число граждан с испанским гражданством увеличилось на 24 534 человека, что в основном связано с процессом натурализации, а не с рождением.
Больше всего прибыло в страну:
- колумбийцев (36 100 человек);
- марокканцев (25 000);
- венесуэльцы (21 600).
Но они лидируют и среди уезжающих в обратном направлении: больше всего из Испании эмигрировало колумбийцев (9 800), испанцев (9 700) и марокканцев (9 200).
Прирост населения в Испании распределялся неравномерно. Во всех автономных сообществах и городе Сеута наблюдался рост, за исключением Мелильи, где численность населения несколько снизилась.
Наибольший относительный прирост зафиксирован:
- в Арагоне (0,91%);
- в Валенсийском сообществе (0,50%);
- на Балеарских островах (0,42%).
Эти регионы в последние годы привлекают все большую долю иммигрантов в силу своей привлекательности для проживания.
В годовом исчислении население Испании увеличилось более чем на полмиллиона человек (508 475), закрепив тенденцию к росту, которая усилилась после последствий пандемии и прибытия новых иммигрантов.
Помимо увеличения численности населения, выросло и количество домохозяйств, которое в настоящее время составляет 19 596 099 по всей Испании. Только во втором квартале появилось 49 221 новое домохозяйство, что отражает как демографическую эволюцию, так и изменения в структуре совместного проживания и семейных структур.
