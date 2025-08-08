Население Испании превысило 49,3 миллиона человек

Внушительный рост, составивший 119 811 человек только во втором квартале этого года, обусловлен увеличением числа жителей, родившихся за границей, что контрастирует с сокращением числа людей, родившихся в Испании, количество которых, по данным INE, уменьшилось на 18 120 человек.

В европейском контексте, характеризующемся старением населения и низким уровнем рождаемости, Испания не является исключением. Однако страна частично компенсирует эту динамику за счет иммиграции.

За период с апреля по июнь численность иностранного населения выросла на 95 277 человек и достигла 7 050 174 жителей. В то же время число граждан с испанским гражданством увеличилось на 24 534 человека, что в основном связано с процессом натурализации, а не с рождением.

Больше всего прибыло в страну:

колумбийцев (36 100 человек);

марокканцев (25 000);

венесуэльцы (21 600).

Но они лидируют и среди уезжающих в обратном направлении: больше всего из Испании эмигрировало колумбийцев (9 800), испанцев (9 700) и марокканцев (9 200).

Прирост населения в Испании распределялся неравномерно. Во всех автономных сообществах и городе Сеута наблюдался рост, за исключением Мелильи, где численность населения несколько снизилась.

Наибольший относительный прирост зафиксирован:

в Арагоне (0,91%);

в Валенсийском сообществе (0,50%);

на Балеарских островах (0,42%).

Эти регионы в последние годы привлекают все большую долю иммигрантов в силу своей привлекательности для проживания.

В годовом исчислении население Испании увеличилось более чем на полмиллиона человек (508 475), закрепив тенденцию к росту, которая усилилась после последствий пандемии и прибытия новых иммигрантов.

Помимо увеличения численности населения, выросло и количество домохозяйств, которое в настоящее время составляет 19 596 099 по всей Испании. Только во втором квартале появилось 49 221 новое домохозяйство, что отражает как демографическую эволюцию, так и изменения в структуре совместного проживания и семейных структур.

Ранее сообщалось, что Испания обогнала Японию по ВВП на душу населения.

Напомним, аномальная жара унесла жизни 1060 человек в Испании.