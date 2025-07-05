Испания обогнала Японию по ВВП на душу населения

По данным МВФ, в 2025 году ВВП на одного жителя в Испании составил около 36 190 долларов, а в Японии — 33 960 долларов.

Это не значит, что экономика Испании больше по общему объёму, но на каждого человека в стране приходится больше товаров и услуг в денежном выражении.

Эксперты отмечают, что часть такого роста связана с падением курса японской иены на 40% с 2021 года, из-за чего ВВП Японии в долларах выглядит ниже.

Испания за последние годы быстро восстанавливалась после финансового кризиса. В 2024 году её экономика выросла на 3,2%, обогнав крупные страны Еврозоны — Германию, Францию и Италию. Рост поддержали внутренний спрос, туризм и услуги, которые дают более двух третей экономики.

Также помогли государственная поддержка, низкие цены на энергию и рост населения. После кризиса Испания провела реформы рынка труда, сделав его более гибким и повысив производительность.

В то же время японская экономика почти не растёт последние 30 лет, сильно пострадала от пандемии и испытывает проблемы из-за старения населения и слабого внутреннего спроса. По данным МВФ, ожидается, что в 2025 году Японию обойдет Индия и Страна Восходящего солнца опустится на пятое место по объёму ВВП.

Эксперты говорят, что Испания продолжит успех за счет сферы услуг, которая во всем мире растет и занимает большую долю в экономике.

По прогнозам МВФ, до 2030 года ВВП на душу населения Испании останется выше, чем у Японии — 42 300 долларов против 41 700 долларов соответственно.

Ранее в 11 регионах Испании объявили предупреждение из-за сильной жары.