В 11 регионах Испании объявлено предупреждение из-за сильной жары

Власти призывают к осторожности, поскольку засушливые условия, сильные ветры и волны тепла грозят лесными пожарами.

Во вторник 11 регионов Испании находятся в состоянии оранжевого оповещения из-за высоких температур во второй половине дня. В частности, Андалусия, Арагон, Кантабрия, Кастилия-Ла-Манча, Каталония, Эстремадура, Галисия, сообщество Мадрида, автономное сообщество Наварра, Страна Басков и Ла-Риоха будут находиться в состоянии оранжевого оповещения до 20:00.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности объявлен на Балеарских островах и в Мурсии.

Национальное метеорологическое агентство Испании AEMET предупредило, что июнь 2025 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Органы здравоохранения Испании рекомендовали населению избегать физических нагрузок в период пиковой жары и соблюдать водный режим.

Эксперты связывают увеличение частоты и интенсивности волн тепла на юге Европы с глобальным изменением климата.

Высокие температуры также были зарегистрированы во Франции, Греции и Португалии, где местные жители и туристы искали спасения от экстремальной погоды.