РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:05, 01 Июль 2025 | GMT +5

    В 11 регионах Испании объявлено предупреждение из-за сильной жары

    Волны тепла подняли температуру в некоторых странах Европы выше 40°C, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    жара
    Фото: pixabay.com

    Власти призывают к осторожности, поскольку засушливые условия, сильные ветры и волны тепла грозят лесными пожарами.

    Во вторник 11 регионов Испании находятся в состоянии оранжевого оповещения из-за высоких температур во второй половине дня. В частности, Андалусия, Арагон, Кантабрия, Кастилия-Ла-Манча, Каталония, Эстремадура, Галисия, сообщество Мадрида, автономное сообщество Наварра, Страна Басков и Ла-Риоха будут находиться в состоянии оранжевого оповещения до 20:00.

    Кроме того, желтый уровень погодной опасности объявлен на Балеарских островах и в Мурсии.

    Национальное метеорологическое агентство Испании AEMET предупредило, что июнь 2025 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

    Органы здравоохранения Испании рекомендовали населению избегать физических нагрузок в период пиковой жары и соблюдать водный режим.

    Эксперты связывают увеличение частоты и интенсивности волн тепла на юге Европы с глобальным изменением климата.

    Высокие температуры также были зарегистрированы во Франции, Греции и Португалии, где местные жители и туристы искали спасения от экстремальной погоды.

    Теги:
    Погода Климат Европа Испания Мировые новости Жара
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают