Народный совет Казахстана сможет инициировать проведение референдума

— За ним закрепляются полномочия по внесению законопроектов в Курултай, а также по выдвижению инициативы о назначении республиканского референдума, — отметил он.

По словам Бакыта Нурмуханова, это потребует включения в Конституцию отдельного раздела, регулирующего вопросы, связанные с Народным советом Казахстана.

— Этот высший консультативный орган, в состав которого входят граждане страны, будет представлять интересы народа Казахстана, — подчеркнул заместитель председателя Конституционного суда.

Ранее он сообщил о том, что члены Конституционной комиссии провели масштабную работу по подготовке изменений в ключевые разделы Конституции РК. Были обновлены все статьи, касающиеся сессий и организации деятельности Курултая.

Напомним, депутат Мажилиса Никита Шаталов на третьем заседании Конституционной комиссии рассказал о значении Народного совета, его составе и полномочиях, которые предлагается закрепить в Конституции.



