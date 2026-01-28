Народный совет Казахстана сможет инициировать проведение референдума
На очередном заседании Комиссии по конституционной реформе заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов сообщил, что Казахстанскому Народному совету будет предоставлено право инициировать проведение республиканского референдума, передает корреспондент агентства Kazinform.
— За ним закрепляются полномочия по внесению законопроектов в Курултай, а также по выдвижению инициативы о назначении республиканского референдума, — отметил он.
По словам Бакыта Нурмуханова, это потребует включения в Конституцию отдельного раздела, регулирующего вопросы, связанные с Народным советом Казахстана.
— Этот высший консультативный орган, в состав которого входят граждане страны, будет представлять интересы народа Казахстана, — подчеркнул заместитель председателя Конституционного суда.
Ранее он сообщил о том, что члены Конституционной комиссии провели масштабную работу по подготовке изменений в ключевые разделы Конституции РК. Были обновлены все статьи, касающиеся сессий и организации деятельности Курултая.
Напомним, депутат Мажилиса Никита Шаталов на третьем заседании Конституционной комиссии рассказал о значении Народного совета, его составе и полномочиях, которые предлагается закрепить в Конституции.