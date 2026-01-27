Кто войдет в Народный совет Казахстана и как его будут формировать

По словам Шаталова, предлагаемые изменения направлены на закрепление новой формы общественного представительства, соответствующей изменившемуся обществу и современным запросам граждан.

Он напомнил, что в последние годы в Казахстане сложились две крупные консультативные площадки — Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай. Первая, по его словам, работала в логике межэтнического согласия и культурного многообразия, вторая — в формате широкого общественного диалога и выработки приоритетов внутренней политики.

— Сейчас предлагается следующий шаг — синтез этих двух традиций в одном институте. Речь идёт не о механическом объединении, а о более полном и точном выражении общественных интересов. Новое общество требует новых форм взаимодействия, которые должны быть закреплены в институтах и процедурах, — отметил депутат.

Состав Народного совета предлагается сформировать из 126 человек по равным квотам в трёх блоках:

представители этнокультурных объединений;

представители крупных общественных объединений и организаций гражданского общества;

представители маслихатов и региональных общественных советов.

Говоря о полномочиях Народного совета, депутат отметил, что в Конституции предлагается закрепить три ключевых направления его деятельности.

Совет будет разрабатывать предложения и рекомендации по основным направлениям внутренней политики, вопросам общественного согласия, единства и солидарности, а также продвижению базовых принципов и общенациональных ценностей. Народный совет получит право вносить в Курултай проекты законов, что позволит общественному запросу находить отражение в конкретных законодательных нормах. Совет сможет выступать с инициативой о проведении республиканского референдума — как инструмента принятия решений по вопросам, требующим широкой общественной легитимности и прямого участия граждан.

— Учитывая то, что ни один значимый вопрос у нас не обсуждался кулуарно, это важный шаг для повышения прозрачности политики государства в вопросах, требующих широкого общественного обсуждения, — заключил он.

Ранее депутат Мажилиса Максим Рожин отметил, что создание Народного совета и института вице-президента позволит укрепить общественный диалог и направлено на повышение качества управления в стране.