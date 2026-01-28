РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:49, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Обновлены все статьи, касающиеся сессий и организации деятельности Курултая — Бакыт Нурмуханов о проекте новой редакции Конституции

    Члены Конституционной комиссии провели масштабную работу по подготовке изменений в ключевые разделы Конституции РК. В частности, проведена серьезная ревизия полномочий и процедур Парламента страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бакыт Нурмуханов
    Фото: из личного архива Б. Нурмуханова

    Об этом на заседании Комиссии сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов.

    Так, по его словам, были концептуально пересмотрены положения раздела «Президент»: касательно полномочий Главы государства при взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими госорганами, а также в части кадровых вопросов и нормотворческих функций. В раздел включена новая статья, посвященная правовому статусу и полномочиям вице-президента, отметил Бакыт Нурмуханов.

    По его словам, в рамках перехода к модели однопалатного Парламента подготовлен проект масштабных поправок в раздел «Курултай». В частности, из него исключаются положения, касающиеся двухпалатного Парламента и его деятельности при такой системе.

    — Проведена серьезная ревизия полномочий законодательного органа. Обновлены все статьи, касающиеся сессий и организации деятельности Курултая. Дополнен перечень субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Расширен перечень важнейших общественных отношений, которые регулируются законами, принимаемыми Курултаем. Пересмотрены нормы, регулирующие процедуры рассмотрения и принятия проектов законов, — сказал зампредседателя Конституционного суда.

    Как отметил Бакыт Нурмуханов, в самостоятельном разделе сосредоточены положения о Народном совете Казахстана, который формируется из числа граждан республики. При этом закрепляется, что новый высший консультативный орган будет представлять интересы народа Казахстана и обладать правом законодательной инициативы.

    Наряду с этим, положения о правовом статусе Конституционного суда, содержащиеся в отраслевом конституционном законе, также включены в проект Конституции.

    — Они предполагают закрепление его статуса как независимого государственного органа, осуществляющего конституционный контроль и обеспечивающего верховенство Конституции на всей территории страны, — подчеркнул Бакыт Нурмуханов.

    Он добавил, что также будут четко обозначены правовые последствия решений Конституционного суда.

    Теги:
    Конституция Реформы Токаева Конституционная реформа Политические реформы
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
