    11:42, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстану нужно строить 3-4 АЭС — депутат Мажилиса

    Для предотвращения дефицита электроэнергии Казахстану нужны 3-4 атомные электростанции. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Ергешбаев в подкасте BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

    подкаст BIZDIÑ ORTA
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — В настоящее время, в связи с подорожанием горюче-смазочных материалов, высказываются различные мнения, что наши нефтеперерабатывающие заводы не могут покрыть наши расходы. Но сейчас нужно остановить рост цен. На рост цен влияют два фактора. Один — ГСМ, другой — цена электроэнергии. Эти два фактора оказывают сильное влияние, приводят к подорожанию всего остального. То есть, если дорожает бензин, то дорожают перевозки, если дорожает электричество — дорожает производство, — сказал М. Ергешбаев.

    По его словам, наша страна приняла решение о строительстве атомной электростанции с целью не допустить дефицита электроэнергии.

    — Нам нужно строить не одну атомную электростанцию, а три-четыре. Нужно начинать строить внутри Казахстана. Например, даже во Франции с маленькой территорией есть 56 реакторов. Есть атомные станции. Они же пользуются, почему мы должны этого избегать, — сказал депутат.

    Также в подкасте он заявил, что Казахстан должен сам перерабатывать свой газ, а не вывозить его, то есть уделить особое внимание получению из газа продукции с высокой добавленной стоимостью.

    Что касается ГСМ, то, по его мнению, для малых нефтеперерабатывающих заводов нужно утвердить квоты. Если сейчас начать выделение квот, малые НПЗ готовы производить горючее, считает М. Ергешбаев. 

    Теги:
    Мирный атом Электроэнергия Депутаты Атомная станция
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
