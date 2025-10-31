Казахстану нужно строить 3-4 АЭС — депутат Мажилиса

— В настоящее время, в связи с подорожанием горюче-смазочных материалов, высказываются различные мнения, что наши нефтеперерабатывающие заводы не могут покрыть наши расходы. Но сейчас нужно остановить рост цен. На рост цен влияют два фактора. Один — ГСМ, другой — цена электроэнергии. Эти два фактора оказывают сильное влияние, приводят к подорожанию всего остального. То есть, если дорожает бензин, то дорожают перевозки, если дорожает электричество — дорожает производство, — сказал М. Ергешбаев.

По его словам, наша страна приняла решение о строительстве атомной электростанции с целью не допустить дефицита электроэнергии.

— Нам нужно строить не одну атомную электростанцию, а три-четыре. Нужно начинать строить внутри Казахстана. Например, даже во Франции с маленькой территорией есть 56 реакторов. Есть атомные станции. Они же пользуются, почему мы должны этого избегать, — сказал депутат.

Также в подкасте он заявил, что Казахстан должен сам перерабатывать свой газ, а не вывозить его, то есть уделить особое внимание получению из газа продукции с высокой добавленной стоимостью.

Что касается ГСМ, то, по его мнению, для малых нефтеперерабатывающих заводов нужно утвердить квоты. Если сейчас начать выделение квот, малые НПЗ готовы производить горючее, считает М. Ергешбаев.