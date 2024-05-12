Наибольший уровень воды в реке Жайык - близ атырауских сел Индербор и Махамбет

Ежедневную сводку по уровню воды в реке Жайык (Урал) представил оперативный штаб ЧС по Атырауской области, передает агентство Kazinform.

Изменение уровня воды в р.Жайык на 08.00 часов 12 мая:

с.Индербор + 7 см, уровень воды - 1033 см, критический уровень - 845 см;

с.Махамбет + 16 см, уровень воды - 955 см, критический уровень - 850 см;

г.Атырау + 5 см, уровень воды - 538 см, критический уровень - 550 см;

с.Жанаталап + 3 см, уровень воды - 386 см, критический уровень - 500 см;

с.Еркинкала + 3 см, уровень воды - 346 см, критический уровень - 450 см.

Напомним, в Атыраускую область пришла большая вода: жители укрепляют дамбы. Подготовлены эвакуационные пункты в Индерском и Махамбетском районах. Началась защита древнего городища Сарайшык. В безопасную от паводка зону перегнали скот.