Наезд грузовика на детей в Кыргызстане: наказаны 12 сотрудников милиции

В Кыргызстане обнародованы результаты проверки межведомственной комиссии в отношении сотрудников органов внутренних дел области по инциденту с наездом грузовика на школьников в Сузакском районе, по итогам которой наказаны 12 сотрудников МВД КР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы УВД Джалал-Абадской области, 12 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности за необеспечение на должном уровне безопасности во время мероприятия и непроведение соответствующей профилактической работы.

Сняты с занимаемой должности начальник ОВД Сузакского района и его заместитель, а также начальник Октябрьского поселкового отделения милиции, обслуживающий район, где проходило мероприятие.

Кроме этого, к руководителям УВД Джалал-Абадской области и сотрудникам отдела безопасности дорожного движения ОВД Сузакского района приняты меры дисциплинарного характера.

Ранее сообщалось, что по инциденту в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области в соответствии с поручением президента КР Садыра Жапарова создана комиссия, в состав которой вошли представители соответствующих профильных министерств, администрации президента.

Напомним, 2 мая в Сузаке во время проведения школьного флешмоба районного уровня, посвященного 1000-летию эпоса «Манас», припаркованный на горной возвышенности мини-грузовик с мороженным без управления водителем тронулся с места и наехал на толпу детей.

После наезда грузовика «Hyundai Porter» двадцать школьников находилось в больницах Джалал-Абадской области. Водитель грузовика задержан. 3 мая по поручению Садыра Жапарова в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Бишкек спецбортом доставлены 10 пострадавших детей, из которых 4 находятся в реанимации, 6 детей помещены в отделение травматологии.