Наезд грузовика в Кыргызстане: двадцать школьников находятся в больницах

В организациях здравоохранения Джалал-Абадской области Кыргызстана находятся 20 пострадавших с различными травмами в результате наезда мини-грузовика Porter без водителя, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает пресс-служба минздрава КР, на утро 3 мая в медицинских учреждениях Джалал-Абадской области находятся 20 детей с различными травмами. В регион прибыл глава министерства здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, который ознакомился с состоянием детей в Сузакской территориальной больнице и Октябрьском Центре общеврачебной практики, принял участие в консилиуме в Джалал-Абадской областной детской больнице.

По данным ведомства, в Джалал-Абадской областной детской больнице находятся 12 детей, из них 5 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние оценивается как тяжелое. В Джалал-Абадской областной клинической больнице – 1 ребенок, Сузакской территориальной больнице - 3, в Октябрьском ЦОВП - 4. Состояния остальных пострадавших оценивают как средней тяжести.

Отмечается, что в организациях здравоохранения имеется достаточный запас крови и его компонентов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

По данным УВД Джалал-Абадской области КР, водителя автомобиля, тронувшегося с места без управления и сбившего школьников на джайлоо в Сузаке, взят под стражу и водворен в ИВС. Им оказался житель Сузакского района Ж.Б., 1976 г.р. По факту автонаезда возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 312 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР. Назначены необходимые следственные мероприятия, судебно-медицинская экспертиза пострадавших.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана припаркованный на горной возвышенности мини-грузовик с мороженным без управления сбил школьников во время проведения ими флешмоба районного уровня, посвященного 1000-летию эпоса «Манас».