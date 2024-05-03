Минздрав Кыргызстана проинформировал о состоянии детей, сбитых грузовиком

2 мая 2024 года в 1:30 по местному времени на базе отдыха «Катмы» Кок-Артского айыл окмоту Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызстана, припаркованный на возвышенности мини-грузовик марки «Портер» без водителя, протаранил школьников во время проведения флешмоба районного уровня, посвященного 1000-летию эпоса «Манас», передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы Минздрава КР, первую помощь на месте происшествия оказали три бригады скорой помощи. Из Сузакской районной больницы прибыли 5 бригад скорой помощи, 3 травматолога и 2 хирурга.

— По состоянию на 19:30, общее количество пострадавших составило 32 человека. Из них 3 детей госпитализированы в Сузакскую областную больницу, 4 пациентов определили в больницу села Октябрь, 10 человек переведены в Джалал-Абадскую детскую больницу, остальные пострадавшие направлены на амбулаторное лечение. В Джалал-Абадской областной детской больнице работают 4 специализированные медицинские бригады (2 хирургические, 1 травматологическая и 1 реанимационная), имеется достаточное количество медикаментов. Двоих детей прооперировали в Джалал-Абадской областной детской больнице, их состояние после операции оценивается как стабильное, — говорится в сообщении.

По поручению министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева из Бишкека и Оша санавиацией на место вылетели врачи, отправлены необходимые дополнительные медикаменты. Глава Минздрава также направился к месту события.

В ведомстве добавили, что в Ошской областной детской больницеподготовлены специализированные медицинские бригады и резервные койки.

Ранее сообщалось, что в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей, семеро попали в реанимацию.