Наезд грузовика на детей в Кыргызстане: 4 - в реанимации, 6 - в травматологии

По поручению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Бишкек доставили 10 детей, пострадавших от наезда грузовика в Сузакском районе Джалал-Абадской области, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает пресс-служба кабмина КР, глава правительства страны Акылбек Жапаров посетил медицинское учреждение, где ему рассказали о состоянии детей и дальнейшем плане их лечения. По последним данным, 4 школьников находятся в реанимации, 6 детей помещены в отделение травматологии. Отмечается, что после обследования детей будут приняты решения о хирургическом вмешательстве.

По инциденту в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области, по поручению главы государства Садыра Жапарова создана комиссия, в состав которой вошли представители соответствующих профильных министерств, администрации президента. По результатам работы комиссии будут приняты соответствующие решения.

От имени главы государства пострадавшим оказана материальная помощь. Находящимся в реанимации школьникам выделено по 200 тысяч сомов каждому, остальным по 50 тысяч сомов. Глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев взял дело под личный контроль.

Как ранее сообщалось, после наезда грузовика «Hyundai Porter» двадцать школьников находилось в больницах Джалал-Абадской области. Водитель грузовика задержан.

Напомним, 2 мая в Сузаке во время проведения школьного флешмоба районного уровня, посвященного 1000-летию эпоса «Манас», припаркованный на горной возвышенности мини-грузовик с мороженным без управления водителем тронулся с места и наехал на толпу детей.