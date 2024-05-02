В Кыргызстане мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей. Семеро в реанимации

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана 2 мая, примерно в 13:30 мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на KABAR.

Как сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе Минздрава, возраст пострадавших от 9 до 16 лет. В настоящее время в облбольницу госпитализированы 7 детей, они находятся в реанимации, состояние троих оценивается как тяжелое.

В Сузакской районной больнице находятся 3 детей, в ЦОПВ госпитализированы 8 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести.

На месте ЧП была оказана помощь 11 детям, их отправили на амбулаторное лечение.

Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим и поручил обеспечить им качественную медпомощь и обеспечение медикаментами.