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    09:59, 03 Май 2024 | GMT +6

    Задержан водитель грузовика, сбившего школьников в Кыргызстане

    больница Кыргызстан
    Фото: Кабар

    Водитель мини-грузовика, совершившего наезд на школьников в Сузакском районе, был задержан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар

    Об этом сообщили в МВД Кыргызстана.

    Замглавы ведомства Октябрь Урманбетов выехал в регион и контролирует ситуацию. Дело также под контролем главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

    По состоянию на 19.30, как сообщили в Минздраве Кыргызстана, число пострадавших выросло с 25 до 32 детей.

    Напомним, накануне во время мероприятия по сказанию эпоса «Манас» на склоне горы грузовик тронулся с места и наехал на толпу детей. Водителя не было в салоне.

    Теги:
    Дети Кыргызстан Происшествия Задержания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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