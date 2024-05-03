Задержан водитель грузовика, сбившего школьников в Кыргызстане

Водитель мини-грузовика, совершившего наезд на школьников в Сузакском районе, был задержан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

Об этом сообщили в МВД Кыргызстана.

Замглавы ведомства Октябрь Урманбетов выехал в регион и контролирует ситуацию. Дело также под контролем главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По состоянию на 19.30, как сообщили в Минздраве Кыргызстана, число пострадавших выросло с 25 до 32 детей.

Напомним, накануне во время мероприятия по сказанию эпоса «Манас» на склоне горы грузовик тронулся с места и наехал на толпу детей. Водителя не было в салоне.