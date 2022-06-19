Национальный курултай, биотопливо из льна, грепплинг - обзор прошедшей недели в РК

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – События минувшей недели в Казахстане – в еженедельном обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

В числе важнейших событий в стране на минувшей неделе – Национальный курултай, стартовавший 16 июня в Улытау. Ожидается, что эта диалоговая площадка станет центром новых идей, укрепляющих единство страны и сплачивающих общество. Первое заседание Национального курултая прошло с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева. В состав Национального курултая входят 117 человек из числа депутатов Мажилиса и членов АНК, представителей гражданского общества и политических партий, экспертов и членов Общественного совета регионов, предпринимателей.

Символично, что именно в Улытау было решено провести первое заседание Национального курултая, с возведением белого шатра у мавзолея Джучи-хана. «Курултай – это не просто место, где встречаются определенные люди. По сути, он должен стать национальным собранием. Это очень важная задача. И для этого мы должны в полной мере использовать преимущества новых цифровых технологий. Тогда отношения между государством и народом будут более эффективными», - сказал Касым-Жомарт Токаев, предложивший разработать специальное мобильное приложение Qurultay.

О приведении в соответствие с Конституцией законов страны после референдума о поправках в Основной закон заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая. Необходимо разработать и принять более 20 новых законопроектов для комплексной модернизации в Казахстане.

Не следует спешить с искусственным переходом с кириллицы на латиницу, сказал Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что это сложный лингвистический вопрос, требующий всестороннего, глубокого анализа.

Придерживаться принципа «разные мнения, единая нация» призвал Глава государства, выступая на Национальном курултае, резонно заметив, что демократия – это цивилизованный образ жизни, который требует ежедневного упорного труда. «Важнейшие вопросы, значимые для будущего нашей страны, лучше решать не путем конфликтов, а с позиций рационального мышления, здравого смысла и осознанной точки зрения. Если будем прислушиваться к мнениям друг друга и уважать их, мы будем двигаться вперед. Мы не должны допустить ослабления государства во имя демократических реформ», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Создание Нового Казахстана – дело не одного дня или даже года, заявил Глава государства. Это сложный и длительный процесс, который изменит все общество. «Общественные активисты поднимают различные вопросы в социальных сетях. Правда, иногда встречаются совершенно иррациональные идеи. Люди, несогласные по спорным вопросам, стали выходить на улицы в знак протеста. Есть граждане, нарушающие закон. Однако всегда следует иметь в виду, что требования закона должны соблюдаться неукоснительно. Закон и порядок – единственная гарантия внутренней стабильности», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

О постепенной смене кадров говорил Глава государства в своем выступлении на курултае. «В социальных сетях есть те, кто спрашивает: «Как создать Новый Казахстан со старыми кадрами?» Это правильный вопрос. Но в основном кадры менять надо постепенно. В целом необходимо прекратить ущемление госслужащих. Слово «чиновник» превращается в понятие с отрицательным значением. Это неправильно. На госслужбе много честных и квалифицированных кадров. Они не покладая рук трудятся на благо нашей Родины. Но, к сожалению, если как говорится: «Ложка дегтя портит бочку меда», с такими людьми мы будем сразу прощаться», – подчеркнул Глава государства. Говоря о статусе казахского языка, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нет причин для особого беспокойства, позиции государственного языка укрепляются день ото дня.

На прошедшей неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал с рабочим визитом в Российской Федерации и принял участие в работе юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума на тему «Новый мир – новые возможности». В своем выступлении в ходе форума Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за приглашение и традиционно теплый прием, отметив, что за четверть века Петербургский форум заслуженно обрел статус авторитетной экспертной платформы, заняв достойное место среди мировых дискуссионных площадок.

«Глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряженности, привели к новой реальности. На смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми ее достоинствами и врожденными недостатками. Как бы то ни было, ускоряется процесс переформатирования традиционных экономических моделей и торговых маршрутов. Мир стремительно меняется. К сожалению, в большинстве случаев не в лучшую сторону», - сказал Президент РК. В своей речи Касым-Жомарт Токаев рассказал об осуществляемых в Казахстане масштабных политических и экономических реформах, направленных на перезагрузку государственного управления и строительство Нового, Справедливого Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев назвал актуальной задачей укрепление потенциала Евразийского экономического союза, в котором совокупный объем экономик всех государств союза составляет более 2 трлн долларов. Несмотря на пандемию и геополитические потрясения, сотрудничество укрепляется. В 2021 году объем взаимной торговли составил порядка 73 млрд долларов. Глава государства подчеркнул, что Россия является ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана в рамках ЕАЭС. В 2021 году взаимный товарооборот двух стран вырос почти на треть, достигнув более 24 млрд долларов, в этом году положительная динамика сохраняется. Глава государства отметил хорошие перспективы для вывода промышленной кооперации между Казахстаном и Россией на качественно новый уровень. Другой приоритетной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества с третьими странами. «Полагаю, что СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта. При этом ШОС, АСЕАН, ЕАЭС могли бы стать неотъемлемой частью Большого Евразийского пространства», – сказал лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным. Встреча Президентов РК и РФ состоялась после пленарного заседания 25-го Петербургского международного экономического форума. В ходе беседы лидеры двух стран обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на непростую геополитическую обстановку, взаимодействие с Россией – ключевым стратегическим партнером Казахстана развивается динамично.

«Нынешний год особый – у нас 30-летие установления дипломатических отношений, то есть все основания констатировать наличие очень больших успехов в развитии двустороннего сотрудничества», – отметил Глава государства.

На минувшей неделе столица Казахстана принимала 18-ю международную встречу по Сирии в рамках Астанинского процесса. Участники Астанинского процесса сделали совместное заявление по итогам переговоров. Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как страны-гаранты Астанинского формата подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН.

Намечено следующую 19-ю Международную встречу по Сирии в Астанинском формате провести во второй половине этого года в Нур-Султане.

Второй региональный Саммит по целям в области устойчивого развития (ЦУР) проходил на этой неделе в Алматы. На площадке панельной дискуссии второго регионального Саммита по целям в области устойчивого развития эксперты обсудили перспективы развития электронного управления государственных услуг, подчеркнув, что цифровизация госуслуг способствует ускорению достижения целей в области устойчивого развития.

Памятные мероприятия в честь Абулхаир-хана и его жены Бопай-ханым прошли в Айтекебийском районе Актюбинской области на мемориальном комплексе «Хан моласы». «Роль и значение Абулхаир-хана в казахской истории неоценимы. Великий полководец смог в трудные времена объединить три жуза, дать отпор врагу, сохранить земли. Ради будущего страны важно воспитывать нашу молодежь в духе патриотизма на примере таких великих казахских деятелей, как Абулхаир-хан. Наш долг – помнить о подвигах предков и чтить память о них», - сказал аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

Профессиональный праздник на минувшей неделе отмечали медицинские работники. Корреспонденты МИА «Казинформ» в своих материалах рассказывали о выдающихся представителях этой сферы, о состоянии отечественной медицины.

Спецноминацией «Победитель пандемии COVID-19» наградили столичных врачей. В честь профессионального праздника в Нур-Султане наградили более 30 работников сферы здравоохранения за вклад в развитие медицины города.

Лучших медицинских работников наградили в Жамбылской области. Глава региона Нуржан Нуржигитов, поздравляя медработников, отметил, что на базе НИИ проблем биологической безопасности в Кордайском районе Жамбылской области разработана казахстанская вакцина против коронавируса. В рамках Года детей открылся областной детский реабилитационный центр «Аяла». В регионе открылись центры лучших практик в Меркенском и Жамбылском районах, в горполиклинике № 5 Тараза. Ежегодно укрепляется кадровая и материально-техническая база медицинских организаций жамбылского региона, возводятся новые объекты. Более 20 объектов здравоохранения сдадут до конца года, с 2023 по 2025 годы построят 54 медицинских объекта.

Сложные операции по восстановлению после ожогов провели в Таразе. Мастер-класс инновационной ортопедии пациентам с сильнейшими ожогами провел в Таразе столичный хирург Дмитрий Ким. Подобные операции в Таразе проведены впервые.

Памятную доску установили санитарному врачу в Карагандинской области. В поселке Ботакара Бухар-Жырауского района на здании управления санэпидконтроля установили мемориальную доску в память об умершем во время пандемии коронавируса санитарном враче Бакбергене Айжигитове. Почти все государственные медицинские услуги автоматизированы в столице. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года общее количество оказанных услуг увеличилось на 14,2 %. Количество государственных услуг, оказанных в электронной форме, увеличилось на 11,6 %. Аким Карагандинской области вручил медикам по 1 млн тенге. Во Дворце культуры горняков назвали имена лауреатов премии акима Карагандинской области. Впервые после пандемии героев в белых халатах поздравляли на большой сцене. Медалями наградили сотрудников скорой помощи Карагандинской области. Их работу отметило Министерство здравоохранения.

Казахстанские школьники на минувшей неделе получали заслуженные знаки отличия.

Более 600 лучшим выпускникам алматинских школ вручили нагрудный знак «Алтын белгi». На площади Абая лучших выпускников школ Алматы наградили знаком «Алтын белгi». Аким города Ерболат Досаев поздравил выпускников. Знаки «Алтын белгi» вручили 270 выпускникам в Акмолинской области. Награды вместе с премией в размере 100 тыс. тенге бывшим школьникам вручил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. В этом году семь школ Мангистауской области вошли в число «100 лучших школ» Казахстана, а 44 мангистауских школьника стали призерами республиканских предметных олимпиад.

Тема социально-экономического развития страны актуальна на новостной ленте МИА «Казинформ».

По поручению Главы государства, столичным низкооплачиваемым бюджетникам предусмотрят надбавки к зарплатам. К заработной плате более 4 тыс. бюджетных работников будет предоставляться надбавка от 30 % до 100 %. На эти нужды предусмотрено более 1,2 млрд тенге. По программе Elorda zhastary в столице выдано 150 кредитов. В этом году на получение жилья по этой программе подали заявки 4 ты. 863 человека. Всего выдается 1 тыс. 50 квартир. Отбор производился по балльной системе, а распределение квартир – по составу семьи заявителей. Более 5,5 тыс. проектов МСБ получили господдержку в Актюбинской области. В 2021 году господдержка была оказана более 5,5 тыс. бизнес-проектов, что в два раза больше, чем в 2020 году, а на реализацию программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» выделили более 10 млрд тенге, что в три раза превышает объем финансирования 2020 года. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в регионе по сравнению с 2020 годом увеличилось на 6,8 %, объем выпускаемой продукции – на 21,7 %.

Темпы строительства жилья растут в Актюбинской области. Последние три года ежегодно строится по 1 млн кв. метров жилья, в 2021 году было построено 1,2 млн кв. метров жилья, это самый высокий показатель за последние пять лет. В этом году регион планирует сдать 1,3 млн кв. метров жилья. Работы по расширению городских дорог до восьми полос начаты в Актобе в связи с развитием города. Активно продолжается и реконструкция Южного обхода города. Продолжается обновление дорог Щучинско-Боровской курортной зоны. Строится автомобильная дорога вокруг озера Текеколь до автодороги «Северный объезд озера Чебачье» протяженностью 13 км.

Пастбищные угодья вернули населению в Карагандинской области. Фермеры Нуринского района решили поделиться своими неосвоенными землями с местными жителями. Таким способом в регионе намерены бороться с нехваткой пастбищных угодий.

Почти 700 тонн сахара имеется на складах стабфонда в Костанае. Годовая потребность сахара для населения Костанайской области - 14,5 тыс. тонн. Сахар в регионе не производится, а завозится. С начала года в область импортировано 4,8 тыс. тонн сахара из России. Максимальный рост цен на продукты в мае зафиксирован в Мангистауской области. В мае годовая инфляция в стране ускорилась, составив 14 % (в апреле – 13,2 %). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 15 регионах, замедлилась в двух областях. Наибольшее ускорение зафиксировано в Мангистауской (с 13,9 % в апреле до 15,2 % в мае), Карагандинской (с 13,5 % до 14,8 %) и ЗКО (с 12,2 % до 13,5 %) областях.

Проблемы, с которыми сталкиваются жители вновь образованных регионов Казахстана, разъясняют в своих материалах корреспонденты МИА «Казинформ».

Жителям Жетысуской, Абайской и Улытауской областей не нужно будет проходить перерегистрацию, заявляет Миннацэкономики. Если это переезды или перерегистрация на другую территорию, то будет присваиваться новый адрес, или же для граждан при утере документов, при обновлении документов будет указан новый адрес, а существующие документы или же какие-то перерегистрации проходить нет необходимости. Налогоплательщикам не нужно менять регистрацию, заявили в Комитете госдоходов. Юрлицам, индивидуальным предпринимателям, физлицам новых областей перерегистрацию в налоговых органах проходить не нужно, это произойдет автоматически. Также автоматически будут обновлены адреса, по которым зарегистрированы контрольно-кассовые машины.

Высокие показатели социально-экономического развития демонстрирует Туркестанская область, с момента создания которой прошло четыре года. Объем промышленного производства здесь вырос в 1,7 раза. В частности, объем валового регионального продукта вырос в 1,6 раза и достиг 2,8 трлн тенге (1,7 трлн тенге в 2018 году). Объем производства промышленной продукции вырос в 1,6 раза, составив 707,8 млрд тенге. Объем сельхозпроизводства вырос в 1,7 раза – до 906,5 млрд тенге. Объемы строительства жилья также растут в Туркестанской области. В 2021 году ввели в эксплуатацию 823,8 тыс. кв. метров жилья. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с начала этого года составила 191,5 тыс. кв. метров, что на 17,7 % больше, чем за тот же период 2021 года.

Экологические проблемы и пути их решения продолжают волновать жителей регионов Казахстана.

Угрозу потери посевов и пастбищ из-за нашествия гусениц лугового мотылька устранили в Атырауской области. При первых же случаях повреждения посевов, пастбищ вызвали специалистов по борьбе с вредителями из ЗКО. Угроза уничтожения урожая гусеницами устранена. А вот в лесах Павлодарской области наблюдается нашествие гусениц шелкопряда. Из-за ранней весны и плюсовых температур личинки шелкопряда расплодились и заселили 14 га из 37 га покрытого лесом гослесфонда. Специалисты заверяют, что в августе будет спад, после того как вредители объедят все листья и уйдут вниз. В Атырау выделили 130 млн тенге на борьбу с комарами. Из-за позднего проведения тендера дезинсекция началась в мае, с опозданием на месяц. И теперь дезинфекторы работают сверхурочно.

Экологически чистые технологии развивают в Казахстане.

Автопробег солнцемобилей прибыл в Актобе из Уральска. Необычный автотранспорт с солнечными панелями удивил актюбинцев. Экологически чистое биотопливо будут производить в Акмолинской области. В Зерендинском районе заложили капсулу на месте строительства завода по производству высокоэнергетического, экологического чистого биотоплива из соломы льна.

На минувшей неделе в стране произошел ряд важных событий в областях культуры и спорта.

Дни культуры Мангистауской области завершились в Туркестане. Во Дворце культуры МКТУ имени Ходжи Ахмеда Яссауи аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев торжественно открыли памятник малой архитектуры «Түркістан облысына Маңғыстаудан тарту». Вторая часть Дней культуры началась со встречи аксакалов Мангистауской и Туркестанской областей, обменявшихся мнениями по ключевым вопросам, волнующим общественность страны.

Около 55 тыс. туристов посетили Мангистаускую область с начала 2022 года. Это на 2 тыс. человек больше, чем за тот же период 2021 года. Археологи областного Актюбинского историко-краеведческого музея побывали с экспедицией в построенной в ХIХ веке мечети-некрополе Досжан-хазрета в Темирском районе и провели исследовательские работы.

Международная выставка туризма и спорта проходит в Нур-Султане. Организаторы в числе преимуществ казахстанского туризма и спорта называют сезонность – отсутствие ограничений по сезону. В Казахстане развиты все виды туризма: экотуризм, агротуризм, духовный, спортивный. Фестиваль спорта в честь Международного олимпийского дня пройдет в столице 23 июня. Жители и гости столицы смогут принять участие в эстафетных соревнованиях, турнирах по баскетболу 3х3, текболу и настольному теннису, а также брейк-дансу и демонстрационных поединках по дзюдо и тхэквондо среди детей разного возраста.

Международный турнир по стрельбе из лука продолжается в Нур-Султане. Масштабный турнир международного уровня проходит впервые в истории спорта Казахстана. В соревнованиях участвуют около 200 профессиональных спортсменов из Казахстана и десяти стран: Австрии, Чехии, Польши, Грузии, Бангладеш, России, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана. Столичный спортсмен парапловец Сиязбек Далиев прошел в финал чемпионата мира по параплаванию в Португалии и стал бронзовым призером чемпионата мира. Мангистауские спортсмены завоевали 38 медалей международного турнира по грепплингу – 19 золотых, 13 серебряных и шесть бронзовых медалей. Этот вид спорта в стране пока только обретает массовость, но уровень спортсменов довольно высок. Несмотря на огромную конкуренцию, мангистауские спортсмены увезли домой львиную долю наград.

В Казахстане увековечивают имена исторических и выдающихся деятелей.

Имена известных деятелей присвоят улицам Павлодара. На портале открытых НПА опубликован проект постановления о присвоении 17 улицам города имен известных казахских деятелей. Улицу в Байконуре назвали в честь погибшего полицейского – сержанта милиции Митхата Кутлубаева, трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей 28 апреля 1989 года. Аллею в честь народных героев Ер Кармыса, Балуанияз батыра и Турыша Ишана открыли в Актау.

И в заключение обзора – ход расследования крупной финансовой пирамиды в Казахстане, за которым пристально следит общественность страны.

Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили срок содержания под стражей на период ознакомления с материалами уголовного дела. В апреле этого года вайнеры были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже арест продлили на два месяца. В качестве подозреваемого по этому делу проходит еще один вайнер — Азимжан Саидбаев, объявленный в розыск.