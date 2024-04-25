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    18:31, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Начались переговоры глав МИД Казахстана и Великобритании

    Начались переговоры глав МИД Казахстана и Великобритании
    Фото: МИД РК

    Начались переговоры глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Великобритании, передает агентство Kazinform.

    — В рамках визита планируется проведение переговоров Мурата Нуртлеу и Дэвида Кэмерона в узком и в расширенном форматах, а также подписание двусторонних документов, — сообщили в МИД РК.

    Сегодня в Астану с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

    22 апреля экс-премьер Великобритании прибыл с официальным визитом в Таджикистан. 22 - 23 апреля министр иностранных дел Великобритании, Лорд Дэвид Кэмерон по приглашению кыргызского коллеги посетил Кыргызстан.

    Теги:
    Дэвид Кэмерон Соглашение МИД РК Великобритания Международные отношения
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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