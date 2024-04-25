Начались переговоры глав МИД Казахстана и Великобритании

Начались переговоры глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Великобритании, передает агентство Kazinform.

— В рамках визита планируется проведение переговоров Мурата Нуртлеу и Дэвида Кэмерона в узком и в расширенном форматах, а также подписание двусторонних документов, — сообщили в МИД РК.

Сегодня в Астану с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

22 апреля экс-премьер Великобритании прибыл с официальным визитом в Таджикистан. 22 - 23 апреля министр иностранных дел Великобритании, Лорд Дэвид Кэмерон по приглашению кыргызского коллеги посетил Кыргызстан.