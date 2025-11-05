На большей части Казахстана пройдет снег — Казгидромет

— С прохождением Атлантического циклона, и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдет снег, на востоке, в горных районах юго-востока — сильный снег, на юго-востоке ожидаются осадки в виде дождя и снега. Только на западе РК под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков. По республике прогнозируются усиление ветра, метель, туманы, гололедные явления, — сообщают синоптики.

На западе, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, на севере областей ожидается высокая пожарная опасность.

На севере Жамбылской, на севере Алматинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Отметим, что первый снег 4 ноября выпал в Алматы , Туркестанской области и Шымкенте.