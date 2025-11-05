РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:51, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На большей части Казахстана пройдет снег — Казгидромет

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 5 ноября опубликовало РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    дождь со снегом
    Фото: Freepik

    — С прохождением Атлантического циклона, и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдет снег, на востоке, в горных районах юго-востока — сильный снег, на юго-востоке ожидаются осадки в виде дождя и снега. Только на западе РК под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков. По республике прогнозируются усиление ветра, метель, туманы, гололедные явления, — сообщают синоптики.

    На западе, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, на севере областей ожидается высокая пожарная опасность.

    На севере Жамбылской, на севере Алматинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Отметим, что первый снег 4 ноября выпал в Алматы , Туркестанской области и Шымкенте.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
