Набережная реки Есентай стала местом притяжения алматинцев

Набережная реки Есентай в Алматы с каждым годом преображается и становится комфортным местом отдыха для жителей и гостей города — с наступлением весны в любое время суток можно увидеть отдыхающих, но особенно многолюдно в выходные дни. Фотокорреспондент агентства Kazinform также решил прогуляться вместе с горожанами и запечатлел атмосферу весенней набережной.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Алматинцы в выходные и нежаркие будни в основном всей семьей отправляются в парки и скверы, на площади, а также на набережную реки Есентай, которая стала еще одним местом притяжения жителей. В 2022 году от водоотделителя до улицы Жамакаева было создано общественное пространство нового формата — проложены пешеходные дорожки протяженностью 4,2 км, высажены деревья, установлены подпорные стены, освещения, скамейки, игровые детские и спортивные площадки, смотровые площадки и пандусы, а также проведено берегоукрепление.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Набережная хороша известна всем как место для прогулок и занятий спортом. Люди сюда приезжают, чтобы отдохнуть от городского шума, сфотографироваться на цветочных полях, провести время с семьей, насладиться видом гор, воздухом, горной рекой, а любители спорта — побегать. Недавно набережная реки Есентай обрела новые краски благодаря цветению крокусов.

В эти выходные на набережной посадили яблони в количестве 70 штук. В скором будущем это место превратится в яблоневый сад. Всего в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и городской кампании «Алматы — наш общий дом» на территории Медеуского района было высажено 470 деревьев, из них 220 яблонь и 250 кустарников.

Фото:Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

27 апреля в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и городской кампании «Алматы — наш общий дом» состоялась общегородская акция «Алматы — город-сад», в ходе которой высажено 8205 зеленых насаждений, в том числе 4515 плодовых, 1090 лиственных деревьев и 2600 кустарников.

Парковая зона на набережной вдоль реки Есентай также появится вдоль улицы Черновицкая в Жетысуском районе Алматы до конца июня.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform