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Общественное пространство нового формата появилось в Алматы
19 Июля 2022 14:35

Общественное пространство нового формата появилось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Работы по созданию общественного пространства нового формата завершаются на набережной реки Есентай, от водоотделителя до улицы Жамакаева, передает МИА «Казинформ».

Уже проложены пешеходные дорожки протяженностью 4,2 км (1 км деревянные пешеходные тропинки и 3,2 км асфальтированные), проведено берегоукрепление.

«Проект благоустройства направлен на сохранение природного ландшафта и создание условий для комфортного отдыха горожан. В основе подхода лежит создание современной инфраструктуры при минимальном воздействии на природу», – сказал руководитель отдела управления экологии и окружающей среды Алматы Мурат Жексембаев.

Также в рамках работ произведен монтаж ограждения из дерева протяженностью 1,3 км, установлены подпорные стены (4,2 км). Высажены 600 деревьев хвойных и лиственных пород, более 3500 кустарников и около 700 кв. м многолетних и 100 кв. м однолетних растений. Установлено 339 фонарей освещения, 8 игровых детских и спортивных площадок, организованы 4 смотровые площадки и пандусы, смотровые перголы в количестве 4 ед., установлено 2 модульных туалета, 10 скамеек с доступом к воде, 130 урн и 70 скамеек по набережной.


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