На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

В сообщении говорится, что эпицентр землетрясения находился в районе Симав. Очаг залегал на глубине 8,46 км.

Толчки ощутили и жители соседних провинций.

Отмечается, что информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось, что казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в городе Семей. Позже в МЧС заявили, что по результатам осмотра повреждений не обнаружено.