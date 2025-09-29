20:32, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4
В турецкой провинции Кютахья были зафиксированы подземные толчки. Об этом сообщает управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.
В сообщении говорится, что эпицентр землетрясения находился в районе Симав. Очаг залегал на глубине 8,46 км.
Толчки ощутили и жители соседних провинций.
Отмечается, что информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.
Ранее сообщалось, что казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в городе Семей. Позже в МЧС заявили, что по результатам осмотра повреждений не обнаружено.