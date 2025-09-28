23:18, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5
В Семее произошло землетрясение в 2 балла
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в городе Семей, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
— Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК 27 сентября 2025 года в 22 час 51 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 852 км. на северо-восток от Алматы, — сообщает МЧС РК.
Отмечается, что расчетная интенсивность составила: г. Семей — 2 балла.
— Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, — добавили в ведомстве.
В МЧС напомнили о необходимости продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- Отойдите от мебели, окна, люстры;
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
- Отключите воду, газ электричество;
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что сегодня в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6.