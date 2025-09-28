В Семее произошло землетрясение в 2 балла

— Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК 27 сентября 2025 года в 22 час 51 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 852 км. на северо-восток от Алматы, — сообщает МЧС РК.

Отмечается, что расчетная интенсивность составила: г. Семей — 2 балла.

— Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, — добавили в ведомстве.

В МЧС напомнили о необходимости продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте! Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков; Отойдите от мебели, окна, люстры; Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен; Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков); Отключите воду, газ электричество; Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее); Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; Будьте готовы к повторным толчкам; Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что сегодня в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6.