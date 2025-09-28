РУ
    23:18, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Семее произошло землетрясение в 2 балла

    Сейсмологи зафиксировали землетрясение в городе Семей, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Землетрясение произошло в 187 километрах от Алматы
    Фото: Anadolu

    — Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК 27 сентября 2025 года в 22 час 51 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 852 км. на северо-восток от Алматы, — сообщает МЧС РК.

    Отмечается, что расчетная интенсивность составила: г. Семей — 2 балла.

    — Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, — добавили в ведомстве.

    В МЧС напомнили о необходимости продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:

    1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
    2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
    3. Отойдите от мебели, окна, люстры;
    4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
    5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
    6. Отключите воду, газ электричество;
    7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
    8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
    9. Будьте готовы к повторным толчкам;
    10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

    Ранее сообщалось, что сегодня в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6.

    Гульжан Тасмаганбетова
