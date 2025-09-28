В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6

Координационный центр по чрезвычайным ситуациям в Дунши сообщил, что, по предварительным данным, в результате землетрясения, произошедшего ранним утром, 9 человек получили травмы, однако о жертвах пока не сообщается.

В результате землетрясения повреждены 4 328 домов, 7 812 человек, проживающих в уездах Лунши и соседнем Цансянь, временно переселены в безопасные районы.

В связи с землетрясением в регионе объявлена тревога 4-го уровня, продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее в МЧС Казахстана рассказали, что необходимо предпринять в случае землетрясения.