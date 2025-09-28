В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в уезде Лунси города Динси провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай). Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей (CENC), передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Координационный центр по чрезвычайным ситуациям в Дунши сообщил, что, по предварительным данным, в результате землетрясения, произошедшего ранним утром, 9 человек получили травмы, однако о жертвах пока не сообщается.
В результате землетрясения повреждены 4 328 домов, 7 812 человек, проживающих в уездах Лунши и соседнем Цансянь, временно переселены в безопасные районы.
В связи с землетрясением в регионе объявлена тревога 4-го уровня, продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее в МЧС Казахстана рассказали, что необходимо предпринять в случае землетрясения.