РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:17, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в уезде Лунси города Динси провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай). Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей (CENC), передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Землетрясение
    Фото: Anadolu Ajansı

    Координационный центр по чрезвычайным ситуациям в Дунши сообщил, что, по предварительным данным, в результате землетрясения, произошедшего ранним утром, 9 человек получили травмы, однако о жертвах пока не сообщается.

    В результате землетрясения повреждены 4 328 домов, 7 812 человек, проживающих в уездах Лунши и соседнем Цансянь, временно переселены в безопасные районы.

    В связи с землетрясением в регионе объявлена тревога 4-го уровня, продолжаются поисково-спасательные работы.

    Ранее в МЧС Казахстана рассказали, что необходимо предпринять в случае землетрясения.

    Теги:
    Китай Землетрясение Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают