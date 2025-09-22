РУ
    Что делать при землетрясении: десять простых шагов

    В МЧС Казахстана рассказали, что необходимо предпринять в случае землетрясения, передает Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Землетрясение произошло в 187 километрах от Алматы
    Фото: Anadolu

    В первую очередь, казахстанцам рекомендуют сохранять спокойствие и не паниковать. Запрещено пользоваться лифтами и лестницами в момент толчков.

    — Следует отойти от мебель, окон и люстр. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах — после прекращения толчков), — говорится в сообщении.

    МЧС рекомендует отключить воду, газ и электричество. Далее следует взять тревожный чемоданчик, который должен быть приготовлен заранее.

    При землетрясении важно держаться подальше от электролиний, зданий, деревьев и быть готовыми к повторным толчкам.

    Немаловажно помочь пожилым и людям с ограниченными возможностями, подчеркивают в МЧС.

    Напомним, сегодня в Алматы было зафиксировано землетрясение, но оно не ощущалось. 

     

