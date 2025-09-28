РУ
    00:09, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Повреждений не обнаружено - МЧС о землетрясении в Семее

    После сообщения о землетрясении в Семее специалисты ГУ «Казселезащита» МЧС провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков, передает агентство Kazinform.

    Семей
    Фото: abaidan.kz

    Как отметили в МЧС, также был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений. 

    - По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная, - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение в городе Семей.

