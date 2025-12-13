РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:50, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    На субсидирование общественного транспорта в Таразе потребуется дополнительно 1,5 млрд тенге

    Финансирование социально значимых городских и пригородных маршрутов ежегодно увеличивается, и если год назад на эти цели потратили 5,3 млрд тенге, то в этом году — уже 7,6 млрд тенге, но этого все равно не хватает, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На субсидирование общественного транспорта в Таразе потребуется дополнительно 1,5 млрд тенге
    Фото: Kazinform

    Годом ранее, в 2023 году, на субсидирование и вовсе было затрачено лишь 3,5 млрд тенге — вдвое меньше, чем требуется сейчас. Таким способом местные власти сдерживают рост цен на проезд в общественном транспорте и позволяют перевозчикам избежать лишних издержек.

    Сегодня в Таразе функционируют 45 маршрутов, обслуживанием которых занимаются более 500 автобусов. В этом году, в связи с расширением города к маршрутной сети добавили еще 13 направлений, в ближайшее время обещают запустить еще 5 маршрутов, чтобы решить транспортные проблемы массивов, которые ранее были селами Байзакского и Жамбылского районов.

    — В результате роста субсидирования за три года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 36,5% или на 14,4 млн человек, — сообщил аким города Бахытжан Орынбеков.

    Если в 2022 году, по данным акимата, за год жители областного центра совершили 39,4 млн поездок, то, по действующим прогнозам, к концу 2025 года эта цифра достигнет 53,8 млн пассажиров.

    Ранее мы рассказывали, что в Таразе пытаются остановить оплату проезда «мимо кассы».

    А также о вводе в эксплуатацию новых автобусов и планах по созданию дополнительных маршрутов.

    Теги:
    Транспорт Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают