На субсидирование общественного транспорта в Таразе потребуется дополнительно 1,5 млрд тенге

Годом ранее, в 2023 году, на субсидирование и вовсе было затрачено лишь 3,5 млрд тенге — вдвое меньше, чем требуется сейчас. Таким способом местные власти сдерживают рост цен на проезд в общественном транспорте и позволяют перевозчикам избежать лишних издержек.

Сегодня в Таразе функционируют 45 маршрутов, обслуживанием которых занимаются более 500 автобусов. В этом году, в связи с расширением города к маршрутной сети добавили еще 13 направлений, в ближайшее время обещают запустить еще 5 маршрутов, чтобы решить транспортные проблемы массивов, которые ранее были селами Байзакского и Жамбылского районов.

— В результате роста субсидирования за три года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 36,5% или на 14,4 млн человек, — сообщил аким города Бахытжан Орынбеков.

Если в 2022 году, по данным акимата, за год жители областного центра совершили 39,4 млн поездок, то, по действующим прогнозам, к концу 2025 года эта цифра достигнет 53,8 млн пассажиров.

