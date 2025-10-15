24 новых автобуса вышли на маршруты в Таразе

По информации акимата, 14 из них направлены на маршрут № 50, который соединяет село Сарыкемер Байзакского района с центральной частью Тараза. Он проходит через рынок «Ауыл-Береке», проспекты Толе би и Жамбыл, улицы Сулейменова, Турысова, Шостаковича и Б. Момышулы. Интервал движения автобусов составит 13 минут.

— Оставшиеся 10 автобусов направлены на маршрут № 3. Он соединяет массивы Шайкорык и Танты с микрорайоном Улы Дала, проходя по улицам Сулейменова, Желтоксан, Толе би, Б. Момышулы, Шостаковича и Санырак батыра. По пути следования также расположены массивы Арай, Арай-2, микрорайон Байтерек, а также городская и областная детские больницы. Интервал движения — 12 минут, — говорится в сообщении.

На сегодня пассажирские перевозки в Таразе обеспечивают восемь учреждений. С запуском новых маршрутов их общее количество выросло с 43 до 45, а автопарк города насчитывает 492 автобуса.

В 2024 году автопарк Тараза пополнился 155 новыми автобусами, что позволило открыть три маршрута — № 13, 18 и 41. На десяти маршрутах (№ 16, 28, 33, 34, 40, 44, 46, 54, 55, 61) транспорт полностью обновлён, а на четырёх — № 12, 23, 27 и 29 — частично.

В период с 2023 по 2025 годы в Таразе открыто 13 новых маршрутов. Только в 2025 году запущены линии № 31, 37, 50 и 62, которые обеспечивают транспортное сообщение с населёнными пунктами Байзакского и Жамбылского районов, присоединившимися к городу.

С начала текущего года в Тараз доставили 71 новый автобус.

