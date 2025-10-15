РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:55, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    24 новых автобуса вышли на маршруты в Таразе

    Автопарк города Тараза пополнился 24 новыми современными автобусами большой вместимости, передает Kazinform со ссылкой на областной акимат.

    автобусы, Тараз
    Фото: акимат Жамбылской области

    По информации акимата, 14 из них направлены на маршрут № 50, который соединяет село Сарыкемер Байзакского района с центральной частью Тараза. Он проходит через рынок «Ауыл-Береке», проспекты Толе би и Жамбыл, улицы Сулейменова, Турысова, Шостаковича и Б. Момышулы. Интервал движения автобусов составит 13 минут.

    — Оставшиеся 10 автобусов направлены на маршрут № 3. Он соединяет массивы Шайкорык и Танты с микрорайоном Улы Дала, проходя по улицам Сулейменова, Желтоксан, Толе би, Б. Момышулы, Шостаковича и Санырак батыра. По пути следования также расположены массивы Арай, Арай-2, микрорайон Байтерек, а также городская и областная детские больницы. Интервал движения — 12 минут, — говорится в сообщении. 

    автобус, автобусы, Тараз
    Фото: акимат Жамбылской области

    На сегодня пассажирские перевозки в Таразе обеспечивают восемь учреждений. С запуском новых маршрутов их общее количество выросло с 43 до 45, а автопарк города насчитывает 492 автобуса.

    В 2024 году автопарк Тараза пополнился 155 новыми автобусами, что позволило открыть три маршрута — № 13, 18 и 41. На десяти маршрутах (№ 16, 28, 33, 34, 40, 44, 46, 54, 55, 61) транспорт полностью обновлён, а на четырёх — № 12, 23, 27 и 29 — частично.

    В период с 2023 по 2025 годы в Таразе открыто 13 новых маршрутов. Только в 2025 году запущены линии № 31, 37, 50 и 62, которые обеспечивают транспортное сообщение с населёнными пунктами Байзакского и Жамбылского районов, присоединившимися к городу.

    С начала текущего года в Тараз доставили 71 новый автобус.

    Ранее мы рассказывали, что водитель автобуса в Таразе работал пьяным.

    Асель Елюбаева
