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    19:59, 10 Июль 2025 | GMT +5

    На рельсах LRT появилась ржавчина — CTS дали пояснение

    По состоянию на 10 июля завершено строительство 18 километров верхнего строения пути — это составляет 80% от общей протяжённости линии LRT в 22,4 километра, передает агентство Kazinform.

    ЛРТ
    Фото: CTS

    — Для строительства используются рельсы из углеродистой или низколегированной стали с высоким содержанием железа. При контакте с влагой и воздухом железо подвержено естественному процессу окисления, что приводит к появлению поверхностного налёта ржавчины. В отличие от металлических изделий бытового или автомобильного назначения, рельсы не покрываются краской или лаком.  Это связано с техническими требованиями: краска быстро стирается под нагрузкой, а также может снижать сцепление с колёсами и мешать сварочным работам. Поверхностная ржавчина не влияет на прочность и эксплуатационные характеристики. С началом движения поездов она исчезнет естественным образом, так как колёса очищают рабочую поверхность рельсов в процессе эксплуатации, — говорится в сообщении.

    В CTS также добавили, что все рельсы новые и произведены специально для проекта LRT в 2025 году.

    — Появление ржавчины на новых рельсах — это естественное явление, не свидетельствующее о браке. Это стандартная особенность рельсовой стали, которая не влияет на безопасность и долговечность инфраструктуры. Работы по укладке рельсов продолжаются согласно графику. Завершение строительства верхнего строения пути ожидается к концу августа 2025 года, — отметили в компании.

    Ранее депутат Мажилиса Самат Нуртаза поделился впечатлениями после посещения ЛРТ в Астане.

    Напомним, 9 июня в столицу прибыли первые подвижные составы легкорельсового транспорта.

    Будет ли Wi-Fi в вагонах ЛРТ в Астане, ранее узнавал корреспондент агентства Kazinform.

    Теги:
    ЛРТ Астана
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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