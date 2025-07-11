На рельсах LRT появилась ржавчина — CTS дали пояснение

— Для строительства используются рельсы из углеродистой или низколегированной стали с высоким содержанием железа. При контакте с влагой и воздухом железо подвержено естественному процессу окисления, что приводит к появлению поверхностного налёта ржавчины. В отличие от металлических изделий бытового или автомобильного назначения, рельсы не покрываются краской или лаком. Это связано с техническими требованиями: краска быстро стирается под нагрузкой, а также может снижать сцепление с колёсами и мешать сварочным работам. Поверхностная ржавчина не влияет на прочность и эксплуатационные характеристики. С началом движения поездов она исчезнет естественным образом, так как колёса очищают рабочую поверхность рельсов в процессе эксплуатации, — говорится в сообщении.

В CTS также добавили, что все рельсы новые и произведены специально для проекта LRT в 2025 году.

— Появление ржавчины на новых рельсах — это естественное явление, не свидетельствующее о браке. Это стандартная особенность рельсовой стали, которая не влияет на безопасность и долговечность инфраструктуры. Работы по укладке рельсов продолжаются согласно графику. Завершение строительства верхнего строения пути ожидается к концу августа 2025 года, — отметили в компании.

Ранее депутат Мажилиса Самат Нуртаза поделился впечатлениями после посещения ЛРТ в Астане.

Напомним, 9 июня в столицу прибыли первые подвижные составы легкорельсового транспорта.

Будет ли Wi-Fi в вагонах ЛРТ в Астане, ранее узнавал корреспондент агентства Kazinform.