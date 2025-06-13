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    11:29, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    На ночь ограничат движение на проспекте Абая в Алматы

    В Ауэзовском районе проведут работы по замене запорно-регулирующей арматуры на сетях теплоснабжения в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ремонт дорог, жол жөндеу
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Для обеспечения безопасности ремонтных работ с 23:00 часов 13 июня до 08:00 часов 14 июня движение автотранспорта по проспекту Абая от дома №26 до улицы Саина в западном направлении будет затруднено.

    Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», на период проведения ремонта движение будет организовано по автобусной полосе.

    Движение в восточном направлении сохранится без изменений.

    Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова). 

    До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях).

    До 6 июля в Алмалинском районе ввели ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях). 

    До 30 июня — по улице Онгарсынова от улицы Кожабекова до улицы Акберен. 

    До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. 

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Казахстана Регионы Тепловые сети Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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