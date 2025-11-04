На элеваторы Казахстана поступило вдвое больше зерна, чем год назад
В Казахстане объем поставок зерна нового урожая на хранение превысил 7,7 млн тонн — это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Минсельхоза, общая емкость хранения зерна в республике составляет 30,7 млн тонн, в том числе на действующих лицензированных хлебоприемных предприятиях — 13,3 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей — 17,4 млн тонн.
Из поступившего на хранение объема мягкой пшеницы 53% относятся к высококачественной, 35% — к четвертому классу, и 12% — к пятому и неклассной.
Ранее стало известно, что Казахстан в этом году начал поставки зерна на новые зарубежные рынки — в Бельгию, Португалию, Польшу, Норвегию, Великобританию, Вьетнам, ОАЭ и страны Северной Африки.