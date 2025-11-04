На элеваторы Казахстана поступило вдвое больше зерна, чем год назад

По данным Минсельхоза, общая емкость хранения зерна в республике составляет 30,7 млн тонн, в том числе на действующих лицензированных хлебоприемных предприятиях — 13,3 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей — 17,4 млн тонн.

Из поступившего на хранение объема мягкой пшеницы 53% относятся к высококачественной, 35% — к четвертому классу, и 12% — к пятому и неклассной.

Ранее стало известно, что Казахстан в этом году начал поставки зерна на новые зарубежные рынки — в Бельгию, Португалию, Польшу, Норвегию, Великобританию, Вьетнам, ОАЭ и страны Северной Африки.