    12:05, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На элеваторы Казахстана поступило вдвое больше зерна, чем год назад

    В Казахстане объем поставок зерна нового урожая на хранение превысил 7,7 млн тонн — это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    элеватор
    Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

    По данным Минсельхоза, общая емкость хранения зерна в республике составляет 30,7 млн тонн, в том числе на действующих лицензированных хлебоприемных предприятиях — 13,3 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей — 17,4 млн тонн.

    Из поступившего на хранение объема мягкой пшеницы 53% относятся к высококачественной, 35% — к четвертому классу, и 12% — к пятому и неклассной.

    Ранее стало известно, что Казахстан в этом году начал поставки зерна на новые зарубежные рынки — в Бельгию, Португалию, Польшу, Норвегию, Великобританию, Вьетнам, ОАЭ и страны Северной Африки.

