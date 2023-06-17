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Мы не должны останавливаться на достигнутом - Президент РК о политических реформах

Редактор:  
Артем Волков
17 Июня 2023, 11:35
Мы не должны останавливаться на достигнутом - Президент РК о политических реформах

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан единственная страна в регионе, осуществившая в столь сжатые сроки такие кардинальные изменения в политической системе. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«По сути, Казахстан стал единственной страной в нашем геополитическом регионе, осуществившей в столь сжатые сроки такие кардинальные изменения в политической системе. Наши последовательные новации сформировали особую – казахстанскую – модель политических реформ, которая в будущем будет наполняться новым содержанием. Однако мы не должны останавливаться на достигнутом. Мы все еще находимся в начале большого пути, впереди много работы. Построение Справедливого Казахстана – задача всего общества, а не только министров или акимов. Для достижения этой цели недостаточно проведения политических и экономических реформ», - сказал Президент РК.

По его словам, важно, чтобы произошла модернизация индивидуальных и общественных ценностей и моделей поведения, поменялось мировосприятие нации. Без этого любые преобразования будут напрасны.

«Одним словом, если не изменятся наши помыслы и устремления, не изменится ничего. Сегодня мы видим беспрецедентное обострение международной ситуации. Некоторые крупные страны пытаются буквально продавить свою повестку, навязать свои стандарты. Причем столкновение различных, зачастую диаметрально противоположных идей и подходов сейчас происходит не только в геополитике или экономике, но затрагивает даже сферу культуры и духовных ценностей, другими словами, идеологию. Это чревато самыми серьезными негативными последствиями для безопасного существования целого ряда государств и народов. Международная ситуация не внушает оптимизма, поэтому Республика Казахстан должна быть едина как никогда», - добавил Глава государства.


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