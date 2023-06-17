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Мы должны меняться не для того, чтобы нас кто-то оценил или похвалил - Касым-Жомарт Токаев

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Июня 2023, 11:37
Мы должны меняться не для того, чтобы нас кто-то оценил или похвалил - Касым-Жомарт Токаев Фото: t.me/aqorda_resmi

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мы как общество должны меняться не для того, чтобы нас кто-то оценил или похвалил, а прежде всего ради самих себя, ради будущего страны и будущего наших детей. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Различные концепции и доктрины без простых и понятных оснований имеют искусственный характер и обречены на провал. Становление любой жизнеспособной, устремленной в будущее идеологии – всегда результат совместного поиска государства и общества. Мы должны гармонично объединить свои традиционные ценности с современными культурными нормами. Глядя на соотечественников – патриотичных, талантливых, смелых, образованных, целеустремленных, трудолюбивых – я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Я вижу, как наша молодежь, растущая в свободной и независимой стране, достигает больших высот в науке, образовании, музыке, кино, спорте и других сферах, показывая миру уникальность нашей страны, наше мировосприятие и нашу самобытность», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент, наша молодежь по-современному возрождает наш национальный дух, соединяя опыт прошлого и горизонты будущего.

«Задача государства – сохранить и многократно усилить этот позитивный импульс. Сделав это, мы сотворим свой казахский ренессанс и собственную эпоху реформации. Мы, представители старшего поколения, должны на деле продвигать ценности труда и предприимчивости, отучать молодых людей от многословия, славословия, лености, равнодушия, безделья. Мы как общество должны меняться не для того, чтобы нас кто-то оценил или похвалил, а прежде всего ради самих себя, ради будущего страны и будущего наших детей. Откровенно говоря, иной раз кажется, что нас волнует то, что о нас подумают, а не то, кем мы являемся на самом деле. Можно сказать, что это уже стало для нас обычным явлением. Безусловно, гостеприимство – хорошее качество. Но наводить порядок в своих домах только в ожидании гостей неправильно», - сказал К. Токаев.


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