МВД Казахстана опровергло слухи о необходимости досрочной замены водительских прав
В соцсетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о том, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в ближайшие четыре года, необходимо заменить заранее. Эта информация не соответствует действительности, заявили в МВД РК, передает агентство Kazinform.
— Порядок выдачи и замены водительских удостоверений не изменялся. Документы подлежат замене только по истечении их срока действия и в установленном порядке. Дополнительные требования, включая повторную сдачу экзаменов или какие-либо ограничения, отсутствуют, — сообщили в МВД.
Полиция призывает граждан не доверять недостоверным сообщениям и проверять сведения исключительно в официальных источниках. Распространение заведомо ложной информации влечет ответственность в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан, напомнили в ведомстве.
