    17:00, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    МВД Казахстана опровергло слухи о необходимости досрочной замены водительских прав

    В соцсетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о том, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в ближайшие четыре года, необходимо заменить заранее. Эта информация не соответствует действительности, заявили в МВД РК, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Порядок выдачи и замены водительских удостоверений не изменялся. Документы подлежат замене только по истечении их срока действия и в установленном порядке. Дополнительные требования, включая повторную сдачу экзаменов или какие-либо ограничения, отсутствуют, — сообщили в МВД.

    Фото: МВД РК

    Полиция призывает граждан не доверять недостоверным сообщениям и проверять сведения исключительно в официальных источниках. Распространение заведомо ложной информации влечет ответственность в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан, напомнили в ведомстве.

    Ранее «новый скоростной режим» прокомментировали в МВД Казахстана.

    Теги:
    МВД РК Фейки Полиция Водители Авто
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
