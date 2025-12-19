МВД Казахстана опровергло слухи о необходимости досрочной замены водительских прав

В соцсетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о том, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в ближайшие четыре года, необходимо заменить заранее. Эта информация не соответствует действительности, заявили в МВД РК, передает агентство Kazinform.