РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:52, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Новый скоростной режим» прокомментировали в МВД Казахстана

    Рассылаемое сообщение про «максимально допустимую скорость 66 км/ч после 00:00» является фейком, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    здание МВД РК
    Фото: МВД РК

    Никаких таких изменений не вводилось, заверили в ведомстве.

    «Новый скоростной режим» прокомментировали в МВД Казахстана
    Фото: МВД РК

    В населенных пунктах для легковых автомобилей по-прежнему действует стандартная норма — 60 км/ч. Камеры начинают фиксировать превышение только при 70 км/ч и выше.

    — Не доверяйте непроверенным рассылкам и ориентируйтесь на официальную информацию. Соблюдайте ПДД и будьте внимательны на дороге, — подчеркнули в МВД.

    Ранее в МВД сообщили, что распространяемое в мессенджерах «предупреждение» с упоминанием мигрантов и похищений детей — фейковое.

    Теги:
    МВД РК Фейки Полиция Штрафы ПДД
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают