10:52, 02 Декабрь 2025 | GMT +5
«Новый скоростной режим» прокомментировали в МВД Казахстана
Рассылаемое сообщение про «максимально допустимую скорость 66 км/ч после 00:00» является фейком, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.
Никаких таких изменений не вводилось, заверили в ведомстве.
В населенных пунктах для легковых автомобилей по-прежнему действует стандартная норма — 60 км/ч. Камеры начинают фиксировать превышение только при 70 км/ч и выше.
— Не доверяйте непроверенным рассылкам и ориентируйтесь на официальную информацию. Соблюдайте ПДД и будьте внимательны на дороге, — подчеркнули в МВД.
Ранее в МВД сообщили, что распространяемое в мессенджерах «предупреждение» с упоминанием мигрантов и похищений детей — фейковое.