«Новый скоростной режим» прокомментировали в МВД Казахстана

Никаких таких изменений не вводилось, заверили в ведомстве.

Фото: МВД РК

В населенных пунктах для легковых автомобилей по-прежнему действует стандартная норма — 60 км/ч. Камеры начинают фиксировать превышение только при 70 км/ч и выше.

— Не доверяйте непроверенным рассылкам и ориентируйтесь на официальную информацию. Соблюдайте ПДД и будьте внимательны на дороге, — подчеркнули в МВД.

Ранее в МВД сообщили, что распространяемое в мессенджерах «предупреждение» с упоминанием мигрантов и похищений детей — фейковое.