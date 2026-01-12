Мужчина и ребенок погибли в пожаре в частном доме в СКО
11 января в вечернее время в селе Майбалык района имени М. Жумабаева Северо-Казахстанской области произошёл пожар в частном жилом доме, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
После поступления сообщения на пульт 101 незамедлительно были направлены подразделения противопожарной службы. По прибытии спасателей было установлено, что дом был полностью охвачен огнём и произошло полное обрушение.
Со слов хозяйки, в момент пожара в доме находились её супруг и двое несовершеннолетних.
В ходе тушения и разборки завалов спасателями были обнаружены тела мужчины и одного несовершеннолетнего. Поиски второго продолжаются.
На месте происшествия находится руководство департамента, психологи ДЧС оказывают необходимую психологическую помощь хозяйке дома.
Пожар ликвидирован на площади 64 кв. м. Причина устанавливается. В тушении были задействованы 24 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС, а также добровольное противопожарное формирование ТОО «Агрофирма».
МЧС в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, электрического и газового оборудования.
1 января в Кентау один человек погиб, четверо пострадали при пожаре в заведении общественного питания, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома.