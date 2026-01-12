Мужчина и ребенок погибли в пожаре в частном доме в СКО

После поступления сообщения на пульт 101 незамедлительно были направлены подразделения противопожарной службы. По прибытии спасателей было установлено, что дом был полностью охвачен огнём и произошло полное обрушение.

Со слов хозяйки, в момент пожара в доме находились её супруг и двое несовершеннолетних.

В ходе тушения и разборки завалов спасателями были обнаружены тела мужчины и одного несовершеннолетнего. Поиски второго продолжаются.

На месте происшествия находится руководство департамента, психологи ДЧС оказывают необходимую психологическую помощь хозяйке дома.

Пожар ликвидирован на площади 64 кв. м. Причина устанавливается. В тушении были задействованы 24 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС, а также добровольное противопожарное формирование ТОО «Агрофирма».

МЧС в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, электрического и газового оборудования.

1 января в Кентау один человек погиб, четверо пострадали при пожаре в заведении общественного питания, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома.