Взрыв газа в Кентау: один человек погиб, четверо пострадали
В городе Кентау Туркестанской области в заведении общественного питания, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома, произошел взрыв газо-воздушной смеси, вследствие чего возник пожар, передает корреспондент агентства Kazinform.
Силами пожарных подразделений возгорание оперативно ликвидировали.
— В результате происшествия один человек погиб. Еще четыре человека доставлены в больницу, двое из них в реанимации. Все пострадавшие находятся под полным медицинским наблюдением, — говорится в сообщении областного акимата.
Аким области Нуралхан Кушеров прибыл на место происшествия, провел совещание с ответственными службами и взял ситуацию под личный контроль. Создан оперативный штаб.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.