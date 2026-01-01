РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:21, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Взрыв газа в Кентау: один человек погиб, четверо пострадали

    В городе Кентау Туркестанской области в заведении общественного питания, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома, произошел взрыв газо-воздушной смеси, вследствие чего возник пожар, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Взрыв газа в Кентау
    Фото: аким Туркестанской области

    Силами пожарных подразделений возгорание оперативно ликвидировали.

    — В результате происшествия один человек погиб. Еще четыре человека доставлены в больницу, двое из них в реанимации. Все пострадавшие находятся под полным медицинским наблюдением, — говорится в сообщении областного акимата.

    Взрыв газа в Кентау
    Фото: акимат Туркестанской области

    Аким области Нуралхан Кушеров прибыл на место происшествия, провел совещание с ответственными службами и взял ситуацию под личный контроль. Создан оперативный штаб.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

    Теги:
    Пожар Туркестанская область Происшествия, ЧС Акимат Взрыв
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
