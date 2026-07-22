Мусаев принес Казахстану золото чемпионата мира в Эстонии по стрельбе

Казахстанский стрелок Валат Мусаев завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира по стрельбе по движущейся мишени, который проходит в Таллине (Эстония), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Казахстанский спортсмен стал лучшим в дисциплине «стрельба по движущейся мишени с 10 метров» (смешанное упражнение), показав лучший результат среди всех участников.

Серебряным призером соревнований стал представитель Южной Кореи Чэхён Бэ, а бронзовую награду выиграл финский спортсмен Уильям Эрик Вилькман.

Чемпионат мира по стрельбе по движущейся мишени в Таллине продлится до 26 июля.

Ранее казахстанские пловцы завоевали 16 медалей на чемпионате Азии среди возрастных групп. Также сообщалось, что казахстанский теннисист одержал победу на турнире в Португалии.