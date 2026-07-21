Казахстанский теннисист одержал победу на турнире в Португалии

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP 250 в португальском Эшториле, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В матче первого круга Скатов одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером Де Йонгом, занимающим 98-е место в мировом рейтинге.

163-я ракетка мира, попавший в основную сетку соревнований в статусе «лаки лузера», уступил в первой партии, однако сумел переломить ход встречи и завершил матч в свою пользу. Итоговый счет — 1:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. За это время казахстанец не выполнил ни одной подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Во втором круге турнира в Эшториле Скатов сыграет с первым сеяным соревнований — 14-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублевым.

Напомним, Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA 250 в Гамбурге.