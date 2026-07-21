Путинцева вышла во второй круг турнира WTA 250 в Гамбурге

Юлия Путинцева уверенно начала выступление на турнире WTA 250 в Гамбурге, обыграв в первом круге хозяйку корта Мону Бартель в двух сетах, передает Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.

В первом круге 79-я ракетка мира встретилась с представительницей Германии Моной Бартель, занимающей 225-ю строчку мирового рейтинга. Казахстанка уверенно выиграла первую партию со счетом 6:2, а во втором сете смогла дожать соперницу на тай-брейке — 7:6 (7:5). Всего встреча продолжалась 1 час 57 минут.

После этой победы Бартель завершила выступление на домашнем турнире, а Путинцева пробилась в 1/8 финала соревнований. В следующем раунде ей предстоит сыграть с победительницей матча между нидерландкой Аранчей Рус и представительницей Армении Элиной Аванесян.

Для казахстанской спортсменки этот турнир стал очередным стартом на уровне WTA 250. Ранее Путинцева уже добивалась успеха на соревнованиях этой категории — в 2024 году она стала победительницей турнира в Бирмингеме.

Напомним, в Румынии Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира WTA 250. Также Юлия Путинцева рассказывала, какую тактику готовит на стартовый матч Уимблдона.