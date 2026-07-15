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    Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Румынии

    Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу во втором круге турнира категории WTA 250 в румынском городе Яссы, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Румынии
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Спортсменка, занимающая 82-е место в мировом рейтинге и получившая девятый номер посева, в матче второго круга встречалась с 118-й ракеткой планеты армянкой Алиной Чараевой.

    Матч продлился два сета и завершился победой Юлии со счетом 6:3, 6:3.

    Теннисистки провели на корте один час и 35 минут. За это время она совершила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.

    Таким образом, Путинцева вышла в четвертьфинал, где сыграет против победительницы противостояния между Маяр Шерив (Египет) и Кетлин Кеведо (Испания).

    Ранее сообщалось о том, что сильнейшие теннисисты страны встретятся на чемпионате Казахстана в Астане.

    Спорт спортсмены Казахстана Юлия Путинцева Теннис
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор