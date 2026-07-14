Сильнейшие теннисисты страны встретятся на чемпионате Казахстана в Астане

С 20 по 25 июля в теннисном центре Beeline Arena в Астане пройдет Летний чемпионат Республики Казахстан по теннису среди взрослых, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

На протяжении шести дней сильнейшие теннисисты страны будут бороться за звание чемпионов Казахстана в одиночном разряде. Турнир традиционно объединит опытных игроков и перспективную молодежь, которая уже успешно выступает на международной арене.

Действующим чемпионом страны является один из самых талантливых представителей нового поколения Амир Омарханов, которому предстоит защищать свой титул. Также в мужской сетке выступят Григорий Ломакин, Арсений Требухин, Даниель Юрекли и другие сильнейшие теннисисты страны.

В женском турнире за чемпионский титул поборются Аружан Сагандыкова, Асылжан Арыстанбекова, Инкар Дюсебай, Сандугаш Кенжибаева, Альбина Какенова и другие спортсменки, регулярно представляющие Казахстан на турнирах международного уровня.

Летний чемпионат Казахстана станет отличной возможностью для болельщиков увидеть в деле лучших отечественных теннисистов и будущих лидеров национальной сборной. Вход для зрителей свободный.

Ранее Аружан Сагандыкова стала вице-чемпионкой турнира ITF в Астане.