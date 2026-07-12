Аружан Сагандыкова стала вице-чемпионкой турнира ITF в Астане

Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова стала серебряным призером турнира World Tennis W15 Astana, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале одиночного разряда Аружан Сагандыковой (664-я ракета мира) противостояла российская теннисистка Екатерина Маклакова (488-я ракетка мира). Соперница обыграла нашу теннисистку со счетом 6:0, 6:1.

Наши девушки Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюсебай в парном разряде также остановились в шаге от победы, уступив Гайыль Джанг (Южная Корея) и Марие Шолоховой (Россия) — 4:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что чемпионкой Уимблдона-2026 стала чешка Линда Носкова. 11 июля на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоялся финальный матч Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде. 12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова одолела соотечественницу Каролину Мухову, занимающую в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.