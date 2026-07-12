Чемпионкой Уимблдона-2026 стала чешка Линда Носкова

12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова выиграла Уимблдон-2026 среди женщин, в финальном поединке одолев свою соотечественницу Каролину Мухову, занимающую в мировом рейтинге девятое место, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

11 июля на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоялся финальный матч Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде. 12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова одолела соотечественницу Каролину Мухову, занимающую в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

По ходу матча Каролина Мухова сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 15. Носкова подала навылет девять раз, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Победа на Уимблдоне стала первой на турнире «Большого шлема» для 21-летней чешки. Ранее свой дебютный мэйджор в Лондоне выиграла российская юниорка Анна Пушкарёва.

На финальном матче присутствовали мировые знаменитости. По традиции заветный трофей победительнице вручила принцесса Уэльская Кэтрин. Посмотреть на матч коллеги приехала теннисистка Мария Шарапова. После победы Линда Носкова расплакалась на корте.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Ранее Александр Бублик подвел итоги матча с Тэйлором Фрицем на Уимблдоне. Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, прокомментировал поражение от седьмой ракетки мира, американца Тэйлора Фрица.