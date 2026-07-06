Александр Бублик уступил в матче за выход в четвертьфинал Уимблдона-2026

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в матче 1/8-й турнира категории «Большого шлема» Уимблдона, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Спортсмен, занимающий 11-е место в мировом рейтинге и получивший 10-й номер посева, встречался с седьмой ракеткой планеты и шестым сеянным американцем Тэйлором Фрицем.

Матч продлился минимальные три сета и завершился поражением Бублика со счетом — 6:7 (1:7), 4:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 41 минуту. За это время Александр совершил 13 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из трех заработанных.

Таким образом, лучший теннисист Казахстана остановился в шаге от четвертьфинала травяного «Большого шлема». При этом Бублик за четвертый круг Уимблдона-2026 заработает дополнительные рейтинговые очки.

Ранее Анна Данилина потерпела поражение в третьем круге Уимблдона-2026.